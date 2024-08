Populaarsust koguvad tasulised mikrokraadid ülikoolide rahamuret ei lahenda

Alates 2021. aastast pakuvad ülikoolid tasulist mikrokraadiõpet. Üks mikrokraadiprogramm koosneb ligikaudu poole semestri mahus õppeainetest.

Tallinna Ülikool kirjeldab mikrokraadi kui kursuste komplekti, mis annab mingi uue pädevuse ühes kitsamas valdkonnas ja sellega suutlikkuse keerulisel ajal tööturul paremini toime tulla.

Enamasti on mikrokraadi omandamine tasuline, kuid tasuta saab mikrokraadi omandada näiteks riigikaitseõpetajaks õppides.

Mikrokraadide hind algab mõnesajast eurost ja ulatub mitme tuhandeni.

Huviliste arv mikrokraadi vastu on aasta-aastalt kasvanud. 2021. aastal asus ülikoolide peale kokku mikrokraade omandama ligi 500 õppurit. Kolm aastat hiljem ootavad ülikoolid poole rohkem huvilisi kui esimesel aastal.

Sügisest saab ülikoolis mikrokraadi omandada enam kui 150 erialal

Tallinna Tehnikaülikool (Taltech) avas sügissemestril vastuvõtu 49 mikrokraadikavale. Sel aastal arvestab kool üle 400 mikrokraadi omandava õppuriga, mis on ligi 100 õppuri võrra rohkem kui eelmisel aastal.

Tartu Ülikool pakub algaval semestril 51 mikrokraadiprogrammi, millest kaks programmi toimuvad Eesti ülikoolide koostöös. Tartu Ülikoolis on mikrokraadide õppekavadele registreerinud üle 300 õppuri, ütles ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja Tiia Ristolainen.

Tallinna Ülikool avab sügisel 49 mikrokraadiprogrammi.

Taltechis on tänavu kõige populaarsemad mikrokraadikavad strateegiline juhtimisarvestus ja finantsjuhtimine, finants- ja investeeringute analüüs ning äriprotsessid digiühiskonnas, kus õppekohad täitusid juba juuni lõpuks. Suur huvi on ka programmeerimise, infosüsteemide arendamise, tehisintellekti, andmekaeve ja masinõppe ning keemiatehnoloogiate mikrokraadikavade vastu, rääkis Taltechi avatud ülikooli juhataja Hanno Tomberg.

"Kindlasti võiks suurem huvi olla inseneeria ja loodusteaduste mikrokraadikavade vastu, mis on spetsiifilisemad ja millistes valdkondades on Eestis vähem spetsialiste," märkis Tomberg.

Tartu Ülikoolis on sel aastal menukaimad mikrokraadiprogrammid digiteenuste disain ja suhtlus klientidega, tervisteaduse alused, andmeanalüüs, usundid kultuuri- ja mõtteloos, põhiteadmised ja -oskused karjäärinõustamiseks, aga ka soorituspsühholoogia praktikule ja muusikaprodutsendi programm.

"Tulevastele tele-ja raadio saatejuhtidele mõeldud mikrokraadi õppekavale kandideeris neli inimest ühele kohale, aga on ka õppekavu, mis on jäänud tagasihoidliku huvi tõttu avamata. Me kas pole suutnud õppekava piisavalt huvitavaks teha või pole teavitamine olnud piisav. Oleme oma senist tegevust mikrokraadide vallas võtnud pilootprojektina ja katsetanud erinevaid asju. Ühel juhul on mikrokraadide põhjal ka magistrikava loodud," rääkis Tallinna Ülikooli arendusprorektor Katrin Saks.

Taltechi populaarne infosüsteemide arendamise kursus maksab osalejale 1800 eurot – kursuse maht on 24 ainepunkti ning ühe ainepunkti hind 75 eurot. Programmeerimise mikrokraad, mille maht on 12 ainepunkti, maksab 900 eurot

"Varasem kogemus on näidanud, et täiendusõppurid, kes valivad mikrokraadikava, eelistavad 12–18 ainepunkti mahus mikrokraadikavasid (st kaks kuni kolm õppeainet), mida on võimalik läbida kuni kahe semestri jooksul," ütles Tomberg.

Tartu Ülikoolis on kallimad mikrokraadiprogrammid analüütiline keemia (3240 eurot) ja digitoodete juhtimine (2700 eurot). Neile järgnevad 2400 eurot maksvad: andmeteadus, infotehnoloogia alused ja süsteemianalüüs. Need on ka mahukad mikrokraadiprogrammid ehk mahus 24–30 ainepunkti.

Odavate programmidena loetles Tartu Ülikooli esindaja programme: loovettevõtja, usundid kultuuri- ja mõtteloos ning islam täna: kultuurist konfliktideni. Kõik programmid on mahus 12 ainepunkti ja maksumusega 600 eurot.

Tartu Ülikooli esindaja Ristolainen lisas, et ülikool loodab lähiajal haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel pakkuda õpetajatele tasuta mikrokraadiprogramme.

Eesti ülikoolid liiguvad lühemate õpiampsude suunas

Taltechi esindaja Hanno Tomberg märkis, et rahvusvaheliselt on mikrokraadidele sarnased mikrokvalifikatsioonid (micro-credentials), mis on veelgi väiksema ainepunktide mahuga. "Mistõttu ka Eesti ülikoolid liiguvad lühemate õpiampsude suunas, mida oleks võimalik sooritada ühe kuni kahe semestri vältel," ütles ta.

Tombergi sõnul mikrokraadide hulk Taltechis tulevikus ei kasva, vaid pigem soovib kool neid mikrokraadikavasid, mille järele on tööturul nõudlus ja mille kvaliteet on kõrge. Eduka näitena tõi ta Taltechi Virumaa kolledži koostöö Enefit Poweriga põlevkivisektoris hõivatud inimeste ümberõppeks keemiatehnoloogiate valdkonnas – kevadel lõpetas keemiatehnoloogiate mikrokraadikava 17 Enefit Poweri spetsialisti.

Tartu Ülikooli esindaja Tiia Ristolainen ütles, et igal aastal vaadatakse kriitiliselt üle olemasolevad programmid. "Vastavalt tööandjate tagasisidele, partneritelt saadud infole ja nõudlusega luuakse uusi mikrokraadiprogramme. Sel aastal avati 15 uut programmi," sõnas Ristolainen.

"Olen päris kindel, et see õppevorm kasvab tulevikus jätkuvalt, sest võimaldab ülikoolil katsetada ja kiiresti reageerida tööturu vajadustele ning inimestel paindlikult õppida. Ei usu, et mikrokraadid asendavad tasemeõpet, küll aga täiendavad seda ja on eelkõige mõeldud töötavale inimesele," rääkis Tallinna Ülikooli esindaja Saks.

Mikrokraadidest tulenev tulu ülikoolide rahanappust ei lahenda

ERR-i küsimusele, kuidas mõjutavad tasulised, kuid see-eest populaarsed mikrokraadi õppekavad ülikoolide rahanappust, vastas Taltechi esindaja Tomberg: "ülikool ei ole seadnud eesmärki lisatulu teenimise osas, mikrokraadid täiendavad juba varem populaarseks osutunud ülikooli avatud õpet, mille kaudu saavad õppimisest huvitunud valida ülikoolis üksikuid õppeaineid."

Tartu Ülikooli esindaja Ristolainen ütles, et mikrokraadiprogrammid toovad küll raha sisse, kuid nende korraldamisega kaasnevad ka kulud. "Mikrokraadide eesmärk ei ole raha teenimine viisil, et see kataks alarahastust mujal. Nende laiem eesmärk on pakkuda täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi ülikoolis õppimiseks. Ilma rahastuseta poleks seda võimalik teha." Ta märkis, et kuigi mikrokraadiprogrammid toovad koolile lisatulu, on see väga väikese osakaaluga ülikooli õppetöö kogurahastusest.

"Mikrokraadid ei ole loodud selleks, et täita kõhna rahakotti. See pole ka võimalik, sest siingi on peamine kulu õppejõudude tasu ja seda tahavad kõik oma lisatöö eest ka saada," sõnas Tallinna Ülikooli esindaja Saks.

Tööandjate keskliit: mikrokraadid annavad töötajale hea võimaluse oskuste arenguks

ERR uuris, kuidas suhtuvad tööandjad mikrokraadiprogrammidesse.

"Nii nagu ettevõtted peavad majanduse arengu ja muutustega kohanema ning trendidest eeski liikuma, esitab pidevalt muutuv keskkond samasugused ootused arenguks töötajatele. See tähendab, et tööks vajalike oskuste ja teadmiste pidev täiendamine on tööturul üha tähtsam, võimalusel töö ja õpielu ühildades. Selleks pakuvad mikrokraadid hea võimaluse," ütles Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu liige ja hariduse töörühma juht Veljo Konnimois.

Ta märkis, et lisaks ajaga kaasas käimisele suurendab oskuste pidev värskendamine töötaja väärtust tööturul ja ka töötasu suurust.

Täiendav vastuvõtt sügissemestri mikrokraadikavadele kestab Taltechis 23. augustini.