Jaak Madison liitus Keskerakonnaga

Seda kinnitas neljapäeva hommikul kanne äriregistris, kus Madisoni Keskerakonnaga liitumise kuupäevaks on 22. august. EKRE liige oli Madison 19. juunist 2013 kuni 12. juunini 2024.

"Mul on suur au liituda Keskerakonnaga, millel on selge visioon Eesti suveräänsuse kaitsmiseks Euroopa Liidus ja kindel plaan Eesti majanduse päästmiseks," ütles Madison hiljem meediale saadetud teates.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles samas teates, et Madison on poliitik, kes seisab kindlalt rahvuslike väärtuste eest ja on pühendunud Eesti huvide kaitsmisele Euroopas.

"Olen veendunud, et Reformierakonna juhitud valitsuste liiga pehme lähenemine Brüsseli direktiividesse on kohati olnud Eestile kahjulik. Jaak Madisoniga üheskoos saame senisest veelgi tõhusamalt seista Eesti huvide eest ja kujundada realistlikku poliitikat, mis arvestab meie rahvuslikke eripärasid ning vajadusi," märkis Kõlvart.

Hiljem pressikonverentsil ütles Kõlvart, et Keskerakond ei pidanud Madisoni üle ostma, sest Madison seda ei soovinud ja teisalt polnud Keskerakonnal ka mehele midagi pakkuda.

Kui enamik EKRE-st sisetüli järel lahkunuid liitus uue erakonnaga Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid, siis Madison seda ei teinud.

14. augustil avaldasid Madison ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ühise poliitilise pöördumise.

Madison kandideeris 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel EKRE nimekirja ankrumehena, sai 32 845 häält ning osutus valituks.

Kõlvart: Madison ja Toom moodustavad tulemusliku meeskonna

Euroopa Liidu tasandil on Keskerakond hetkel ALDE (Liberaalide ja demokraatide allianss) liige, mis omakorda kuulub Renew Europe fraktsiooni. Seal töötab Kõlvarti asendajana EP-sse pääsenud Jana Toom. Jaak Madison kuulub aga fraktsiooni ECR (Euroopa konservatiivid ja reformistid).

Mihhail Kõlvarti sõnul tegi neljapäeva hommikul kogunenud Keskerakonna juhatus volikogule ettepaneku kaaluda fraktsioonilist kuuluvust Euroopa Parlamendis, valides fraktsiooni, mis peegeldab kõige paremini Keskerakonna tsentristlikku maailmavaadet ja Eesti rahvuslikke huve.

Kõlvart lisas, et Keskerakond seisab kindlalt selle eest, et kuigi keskkonnaküsimused on tähtsad, ei tohi rohepööre takistada Euroopa ja Eesti majanduse arengut. Pressikonverentsil tunnistas ta, et Keskerakonna põhipunktid on sarnasemad ECR-i kui ALDE-ga.

"Oleme mures, et Euroopa ülereguleeritud majanduspoliitika süvendab vahet USA ja Aasia riikidega. Jaak Madisoni liitumine Keskerakonnaga toob Keskerakonna hääle Euroopa Parlamendis esile veelgi jõulisemalt ja kindlamalt. Olen kindel, et Jana Toom ja Jaak Madison moodustavad tugeva ja tulemusliku meeskonna," rääkis Keskerakonna esimees.

Ka Madison tunnistas, et tema Keskerakonnaga liitumise suurimaks kaalukohaks oli nn vene-küsimus.

"Mina ei ole näinud ühtegi erakonda, kus inimesed 100 protsenti mõtlevad ühtemoodi. Ma olen Janaga suhelnud, ka vene teemadel. Igal inimesel on oma käekiri tähelepanu saamiseks avalikkuses. Minul on oma ja Janal on oma. Minu jaoks on olulisem see, mis on erakonna ametlikud seisukohad ja mis poliitikat aetakse. Erakonna seisukoht on, et Eesti julgeolek nr üks ja kaitsekulud peavad olema vähemalt kolm protsenti SKP-st," sõnas Madison.

Kõlvarti sõnul tunnistas Jana Toom, et tal on olnud Madisoniga erinevaid seisukohti, aga et Madisoni liitumine on erakonna vaatest poliitiline areng.