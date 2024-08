Esmaspäeval tõuseb Eestis elektrihind järsult, Soomes on hind nulli lähedal

Kui pühapäeval sai Eestis hommikul ja pärastlõunal tarbida elektrit, mille hind oli miinuses, siis esmaspäeval on elekter kallis kogu päeva ning tipphetkel tõuseb hind üle 300 euro megavatt-tunnist.

Pühapäeval oli keskmine elektri hind elektribörsi Nord Pool Eesti piirkonnas alla 40 euro megavatt-tunnist; esmaspäeval kerkib hind üle kolme korra ja on päeva keskmisena 130,82 eurot megavatt-tunnist.

Hind ei lange alla 84 euro ühelgi tunnil, kõige kallim on elekter õhtul kella üheksa ja kümne vahel, kui hinnaks on 305 eurot megavatt-tunnist.

Lätis ja Leedus on esmaspäeval Eestiga sama hind, Soomes on aga elekter väga odav: päeva keskmine on 1,97 eurot megavatt-tunnist.

Selle nädala keskmine hind oli Eestis 103,35 eurot, mis on umbes sama kui eelmisel nädalal. Soomes oli selle nädala keskmine hind ainult 5,8 eurot megavatt-tunnist.

Soome ja Eesti vahelist elektriülekannet häirib tugevalt jaanuarist tööst väljas olev elektriühendus Estlink 2, mis peaks töökorda saama septembri keskpaigas.