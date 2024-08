Ukrainas on hukkunud 20 Balti- ja Põhjamaade vabatahtlikku

Venemaa korraldatud agressioonisõjas Ukrainas on hukkunud vähemalt 20 Põhjamaade ja Balti riikide vabatahtlikku.

Rootsi kaitseministeeriumi andmeil on alates sõja algusest 2022. aasta 24. veebruaril saanud surma kaheksa Ukraina poolel sõdinud rootslast, vahendas väljaanne The Baltic Sentinel.

Soome vabatahtlikke on Ukrainas hukkunud viis, teatas Soome rahvusringhääling Yle 18. augustil.

The Baltic Sentineli andmeil on Ukrainas hukkunud ka vähemalt üks taanlane ja norrakas.

Väljaanne The Baltic Times teatas tänavu veebruaris esimese Leedu vabatahtliku hukkumisest Ukrainas, kuid lisas, et haavata on saanud veel mitu leedulast.

Mullu oktoobris teatas ka Läti rahvusringhääling esimese lätlasest vabatahtliku hukkumisest Ukrainas.

Eestist Ukrainasse sõdima sõitnud vabatahtlikest on teadaolevalt hukkunud kolm meest. 2023. aasta märtsis hukkus Ivo Jurak, septembri lõpus Tanel Kriggul, tänavu juunis Martin Jääger.