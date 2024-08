Eksperdid: järgmise sammuna võib Ukraina kasutada F-16 hävitajaid rindel

Ukraina sai esimesed F-16 hävituslennukid lääneriikidelt kätte umbes kuu tagasi, kuid nende kasutuselevõtmine on olnud keeruline. Julgeolekueksperdi Rainer Saksa sõnul vajab F-16 täiesti teistsugust taristut kui ukrainlaste senised nõukogudeaegsed platvormid. Samal ajal üritab Venemaa igasuguse taristu loomist õhurünnakutega takistada.

"Ümberrelvastumine sõjaolukorras on üldse väga keeruline. Eriti minna üle teisele platvormile, see tähendab ka hoopis teistsugust taktikat, planeerimist ja samas selle sobitamist Nõukogude-tüüpi relvastusega. Nii et see on väga suur väljakutse Ukrainale ja ei saagi eeldada, et see juhtub kiiresti ja lihtsalt," lausus Saks.

Saks rõhutas, et hävitajate võimekus sõltub esiteks sellest, kui kaugele need kuulevad ja näevad, ja teiseks, kuivõrd suudetakse võimalikku eelist relvastusega ära kasutada. Praegu pole täpselt selge, kuidas on F-16 varustatud, kuid erinevate allikate väitel on USA arendanud Ukraina hävitajate jaoks välja uued elektroonilise võitluse vahendid.

Samas on raske öelda, kas see sunnib Venemaad lähiajal taktikat muutma.

"Venemaa kasutab oma lennuväge väga tagasihoidlikult võrreldes sõja esimese poolaastaga. Lennuväe kaotused läksid suureks. Venemaa loobus lennuväe massiivsest, aktiivsest, riskantsest kasutamisest. Nüüd ollakse sellega ettevaatlikumad, hoolsamad ja selletõttu kindlasti Venemaa väejuhatus niipea, kui näeb, et kaotused hakkavad kasvama, kuidagi reageerib jälle taktika muudatusega," ütles Saks.

"Venelased kindlasti uurivad ja õpivad, kuidas ukrainlased neid kasutavad ja nad kindlasti viivad selle oma protseduuridesse sisse. Ma arvan, et esimene ja suurem mõju oleks see, et Vene sõjalennukid ei tuleks enam nii Ukraina piiri lähedusse, sest me kõik teame, kui valusad on liugpommid Ukraina kaitsjatele," lausus Eesti õhuväe staabi ülem kolonel Fredi Karu.

Praegu on hävitajate põhifunktsiooniks Ukraina õhuruumi kaitse, kuid järgmine etapp peaks olema vägede toetamine rindel. Aasta lõpuks jõuab ukrainlasteni vähemalt 20 hävitajat. Seni on kätte saadud umbes kümme, mistõttu ei moodusta need veel ka väga suurt jõudu.