Elektri hind tõuseb neljapäeva õhtul väga kõrgele

Eestis kerkib elektri hind neljapäeva õhtul üle 400 euro megavatt-tunnist. Päeva keskmine hind on samuti kõrge.

Neljapäeva õhtul tõuseb elektri hind õhtul kell seitse üle 300 euro megavatt-tunnist ning kella kaheksast üheksani on hind 407,42 eurot.

Päeva keskmine hind on Eestis 128,4 eurot megavatt-tunnist, mis on umbes kümne protsendi võrra rohkem kui kolmapäeval.

Lätis ja Leedus on elektri hind neljapäeval sama, mis Eestis. Soomes, kus elektri hind on praktiliselt terve suve olnud Eestist kordi odavam, on neljapäeval päeva keskmine hind elektril 21,94 eurot megavatt-tunnist. Kella kaheksa ja üheksa vahel, mile Eestis kerkib hind üle 400 euro, maksab Soomes elekter neli eurot megavatt-tunnist.