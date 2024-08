Tallinnas on teetööde tõttu ka sügisel oodata ummikuid

Septembrist on Tallinna liiklusesse oodata ka tänavu hulga lisanduvad liiklejaid, kes teetööde tõttu peaks liikumiseks varuma kannatust ja aega.

"Kindlasti on kahjuks ummikud tavapärasest suuremad, nii lisanduvate liiklejate tõttu kui osas kohtades täiendavate teetööde tõttu. See sõltub väga palju piirkonnast. Minu soovitus on kasutada sõiduplaneerimisrakendusi, Google Maps, Waze," lausus Järvan.

Järvani sõnul mõjutavad liiklust sügisel eelkõige Kaarli puiestee teetööd, Kadaka puiestee viadukti ehitus, Lastekodu tänava rekonstrueerimine ja Vanasadama trammiliini tööd. Lisaks jätkuvad tööd Paldiski maantee raudteetunneli kallal ja Kreutzwaldi tänaval.

Oktoobrist aga algab Peterburi tee ehituse esimene etapp Majaka tänavast Väike-Paala tänavani.

Aga mõni positiivne uudis on siiski ka. Nimelt avatakse septembrist Tondi ülesõit ühistranspordile ja jalakäijatele. Ja kui kõik läheb plaanipäraselt, siis alates oktoobrist sõidavad sealt läbi ka autod.

Tallinn soovitab kõigil, kel võimalik, sõita linnas ühistranspordi või rattaga.

"Alates pühapäevast ehk 1. septembrist tulevad meil päris paljud uued sõiduplaanid. Tihtipeale me tihendame sõiduplaane seoses sellega, et lapsed lähevad kooli, tallinlased rohkem lähevad tööle," ütles Tallinna transpordiameti ühistranspordi osakonna juhataja Liis Spiegelberg.

Septembri esimestel nädalatel jätkub ka Tallinna bussivõrgu reform ja linn hakkab ühendama järgmisi bussiliine.

"Neid on päris mitmeid, aga see oleneb väga oluliselt elanike tagasisidest. Hetkel saame öelda seda, et meil on linnaosavanematega planeeritavad muudatused tagasisidestatud ja on kokku lepitud esimesed kohtumised linnaosa elanikega, et tutvustada neid plaane," lausus Järvan.