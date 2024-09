Valitsus hakkab palgafondi maksustamise ideed arutama neljapäeval

Valitsus asub sisuliselt arutama rahandusminister Jürgen Ligi palgafondi maksustamise ideed arutama neljapäeval, ütles haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Ta lisas, et rahandusministri esitatud mõjuanalüüsist paistab, et palgafondi maksustamisega saaks pihta need, kes juba majanduskriisis kannatanud.

Värskelt Eesti 200 esimeheks valitud Kristina Kallas kohtus esmaspäeval esmakordselt parteijuhina teiste valitsuskoalitsiooni erakondade esimeestega.

Kallase sõnul toimus palgafondi maksustamise ideega seoses infovahetus ning sisulist arutelu ei toimunud.

"Kuna erinevad osapooled kohtuvad, ka koalitsioonipartnerid kohtuvad erinevate ettevõtjatega, erinevate organisatsioonidega, meil on ka parteide sees aruteluringid, siis me lihtsalt jagasime informatsiooni, et mis on vahepeal võrreldes neljapäevase kabinetiistungiga toimunud. Mis on ettevõtjate positsioonid, mis on erakondade sees positsioonid. Detailne arutelu tuleb ikkagi neljapäeval valitsuskabinetis," rääkis Kallas.

Kallas rääkis, et eelmisel neljapäeval esitas rahandusminister Jürgen Ligi palgamaksu teemal ka mõjuanalüüsi.

"Neljapäevasel kabineti nõupidamisel saime selle mõjuanalüüsi ühe variandi ja teise variandi puhul. Mõlema puhul esitati meile seda mõjuanalüüsi

majandussektorite kaupa," ütles Kallas.

"Mõjuanalüüsist on näha, et palgafondi maksustamisel, mis on sisuliselt sotsiaalmaksu tõstmine, saavad pihta ikkagi need sektorid majanduses, mis on ka majanduskriisi ajal kõige rohkem kannatanud. Me peame tegema ikkagi sellise otsuse, mis majanduse taastumise vaatest kõige vähem valusam oleks Eesti majandusele ja Eesti ettevõtetele," kommenteeris Kallas.

Kallase sõnul ei ole Eesti 200 veel otsustanud, kas palgafondi maksustamise ideega oleks mõistlik edasi minna.

"Me ei ole seda otsust veel teinud, meil on arutelud juhatuses ja fraktsioonis sellel nädalal. Nii et kui neljapäeval on kabinet, siis loodetavasti selleks ajaks on meil seisukoht olemas, aga me kindlasti lähtume sellest mõjuanalüüsist," lausus Kallas.

"Meie jaoks on selle maksuarutelu ja selle julgeolekumaksu arutelu juures tähtis mõju majandusele. Me korjame majandusest päris suure hulga täiendavat raha kokku ja selle mõju puhul me peame arvestama mitte niivõrd seda, mis meile rohkem riigieelarvesse vahendeid toob, vaid seda, et me majandust kahjustaksime sellega võimalikult vähe," rääkis Kallas.

Rahandusminister Jürgen Ligi nõunik Silver Pukk ütles ERR-ile, et Ligi esitas valitsuskabinetile sisuliseks aruteluks vajalikud, hoolikalt kaalutud mõjuanalüüsid. "Otsus optimaalseima variandi kasuks sünnib edasiste diskussioonide käigus, mõjuhinnangute ja poliitiliste valikute sümbioosis," lausus Pukk.

Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) ütles 16. augustil ERR-ile antud intervjuus, et kaalub ettevõtete kasumite avansilise tulumaksu asemel ettevõtete töötajate kõikide palkade täiendavat kaheprotsendilist maksustamist. Ligi sõnul oleks nii maksu lihtsam koguda ja ei oleks ettevõtetele koormav.