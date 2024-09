Sõja 923. päev: Kiiev: Poltavas sai Vene rünnakus surma vähemalt 51 inimest

Oluline teisipäeval, 3. septembril kell 22.15:

- Ukraina õhutõrje tulistas öö jooksul alla 27 Shahedi drooni;

- ISW: ukrainlased on Pokrovski lähedal pisut positsioone taastanud

- Vene raketirünnak: Zaporižžjas, Dnipros ja Harkivis kõlasid plahvatused;

- Vene väed liikusid edasi Donetskist edelas;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1360 sõdurit;

Poltavas sai Vene rünnakus surma vähemalt 51 inimest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul sai teisipäeval riigi keskosas Poltava linnas Venemaa rünnakus pihta sõjaväelise hariduse hoone, hukkus vähemalt 41 ja viga sai 180 inimest.

Hiljem teatasid võimud, et hukkunute arv on tõusnud 51 inimeseni. Vigastada sai vähemalt 270 inimest, vahendas Ukrainska Pravda.

Tegemist on ühe veriseima Venemaa rünnakuga täiemahulise agressioonisõja kahe ja poole aasta jooksul.

Zelenski lubas võtta vastutusele "Vene jätised", kes rünnaku korraldasid.

Ukraina kaitseministeerium märkis, et kaks Venemaa ballistilist raketti tabas haridusasutuse ja naabruses asuva haigla territooriumi, hävitades osaliselt ühe instituudi hoonetest.

Ajaline vahe häire ja surmavate rakettide kohalejõudmise vahel oli sedavõrd lühike, et inimesed alles evakueerusid pommivarjendeisse, lisas ministeerium.

Rünnak leidis aset hommikul Poltava linnas, kus sõjaeelselt elas umbes 300 000 inimest ning mis asub Kiievist 300 kilomeetri kaugusel idas.

Zelenski: Ukraina hoiab Kurski enda käes

Ukraina plaanib Venemaa Kurski oblasti vallutatud alasid "lõpmatuseni" enda käes hoida, kuna ta üritab Venemaa presidenti Vladimir Putinit läbirääkimiste laua taha sundida, ütles Zelenski 3. septembril eetris olnud intervjuus telekanalile NBC News.

Ta kirjeldas Kurski operatsiooni kui üht sõja lõpetamise etappi, öeldes, et see on seotud Ukraina teise rahutippkohtumisega. "Praegu vajame seda," ütles ta, viidates hõivatud aladele Venemaal.

Kuna Kiievi sissetung Kurski oblastisse jõuab neljandasse nädalasse, kontrollib Ukraina väidetavalt üle 1290 ruutkilomeetrit ja 100 asulat, ütles ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi 27. augustil.

Samuti on Ukraina sõdurid väidetavalt võtnud üle 600 Vene vangi.

Ukraina õhutõrje tulistas öö jooksul alla 27 Shahedi drooni

Ööl vastu 3. septembrit tulistasid Ukraina õhutõrjejõud alla 27 Vene ründedrooni Shahed-131/136, kirjutas Ukrinform, Ukraina relvajõudude õhuväe Telegrami teatele viidates.

Ööl vastu 3. septembrit ründas Venemaa Ukrainat kolme Iskander-M/KN-23 ballistilise raketi, Kurski piirkonnast tulistatud Kh-59/69 juhitava õhuraketi ja 35 Shahed-131/136 tüüpi ründedrooniga.

Ukraina õhuvägi aktiveeris õhurünnaku tõrjumiseks lennukid, õhutõrjejõud, elektroonilise sõjapidamise üksused ja mobiilsed tuletoetusgrupid.

Õhutõrjelahingu tulemusel tulistati alla 27 Shahed-131/136 tüüpi ründedrooni. Hävingu või ohvrite kohta teavet ei ole.

Kaks Vene drooni lendasid Venemaa Belgorodi piirkonna ja ajutiselt okupeeritud Donetski piirkonna suunas.

Õhutõrje aktiveeriti Kiievi, Odessa, Harkivi, Mõkolajivi, Hersoni, Poltava, Tšernihivi ja Sumõ piirkondades.

ISW: ukrainlased on Pokrovski lähedal pisut positsioone taastanud

Esmaspäeval avaldatud geolokaliseeritud kaadrid näitavad, et Ukraina sõdurid on naasnud positsioonidele Novohrodivka edelaosas, mis asub Pokrovskist kagus, kirjutas teisipäeval Unian Ameerika Sõjauuringute mõttekoja (ISW) aruandele viidates.

"Ukraina väed taastasid hiljuti kaotatud maad Pokrovskist kagus, samal ajal kui kestab Venemaa taktikaline edu selles piirkonnas," märkisid analüütikud.

Ukraina relvajõudude peastaabi teatel on Vene okupandid koondanud rünnakud Pokrovski suunas Novohrodivka lähistele.

Vene sissetungijad on juba pikka aega püüdnud Donbassi eri osades edasi liikuda, näidates sealjuures üles suurenemat aktiivsust Pokrovski suunal ja kandes suuri kaotusi.

Ukraina relvajõudude reservpolkovniku Roman Svitani sõnul ei ole rindel olevate vaenlaste põhiülesanne siiski Pokrovski vallutamine, vahendas Unian.

Svitan lisas, et Pokrovsk on venelastele vajalik eeskätt kui mehhanism põhiülesande täitmiseks – meie garnisoni väljatõrjumiseks Vuhledarist, kuna Vuhledari on sissetungijate jaoks nagu luu kurgus.

Vene raketirünnak: Zaporižžjas, Dnipros ja Harkivis kõlasid plahvatused



Zaporižžjas oli õhuhäire ajal kuulda plahvatust, teatas Ukrinformi korrespondent. Enne seda hoiatas Ukraina õhuvägi raketirünnakute ohu eest. Teatati, et esmaspäeva õhtul kostsid plahvatused ka Dnipros ja Harkivis.

Õhuhäire kuulutati välja Ida- ja Kesk-Ukrainas, sealhulgas Zaporižžja piirkonnas.

Plahvatusi oli kuulda ka Dnipros ja Harkivis.

"Septembri teisel päeval hukkus Venemaa raketirünnakus Dnipros üks inimene ja vähemalt kolm said vigastada," kinnitas Dnipropetrovski oblasti kuberner Serhii Lõsak.

Lõsak teatas ka, et Dnipro ühes linnaosas said elumajad kannatada.

Muud üksikasjad pole hetkel teada.

Dnipro, Ukraina suuruselt neljas linn, on täiemahulise sõja ajal olnud oluline logistika- ja humanitaarkeskus.

Vene väed liikusid edasi Donetskist edelas

Geolokaliseeritud kaadrid, mis avaldati 2. septembril, näitavad, et Vene väed liikusid hiljuti edasi Pivdennodonbaska kaevanduse suunas, Vuhledarist idas, teatas USA sõjauuringute mõttekoda ISW.



Vene sõjablogijad väitsid, et Vene väed liikusid ka edasi lõigule T-05-09 maanteel Pavlivka ja Pretšõstivka vahel (Vuhledarist läänes), kusjuures üks blogija väitis, et Vene väed sisenesid Pretšõstivkasse.

Vene allikad väitsid, et Vene väed korraldasid suure mehhaniseeritud rünnaku määratlemata koosseisuga Pretšõstivka vastu ja spekuleerisid, et Vene väed üritavad Vuhledari lääne- ja kirde/idasuundades läbi viia "tangimanöövrit" (ümberpiiramist kahelt küljelt). ISW ei ole siiski nendele Vene väidetele kinnitust leidnud.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1360 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 618 960 (võrdlus eelmise päevaga +1360);

- tankid 8611 (+10);

- jalaväe lahingumasinad 16 821 (+35);

- suurtükisüsteemid 17 664 (+18);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1177 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 940 (+0);

- lennukid 368 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 14 573 (+36);

- tiibraketid 2578 (+21);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 23 972 (+47);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 3002 (+9).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.