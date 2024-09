Prantsusmaa eelarvedefitsiit võib kasvada 5,6 protsendini SKP-st

Euroopa Liidu eelarvereeglid nõuavad samas, et puudujääk ei ületaks kolm protsenti SKP-st.

President Emmanuel Macron ja tema valitsus on lubanud, et Prantsusmaa täidab 2027. aastaks selle eesmärgi. See tähendab, et Prantsusmaa peaks tegema ulatuslikke kärpeid, kui tahab viia eelarve vastavusse EL-i reeglitega.

Samas viimastel valimistel olid edukamad vasakpoolsed erakonnad, mis lubasid kulutusi hoopis suurendada. Prantsusmaal lahvatas seetõttu valitsuskriis.

Macron pole endiselt ametisse nimetanud uut valitsust ning on kodumaal üha suurema surve all.

Prantsuse reeglite kohaselt on valitsusel aega aga kuni 1. oktoobrini, et esitada parlamendile 2025. aasta eelarve eelnõu

Opositsioon üritab nüüd viimaseid uudiseid ära kasutada ja leiab, et valitsus ei suuda kulutusi piirata.

"Nad annavad kogu maailmale finantsõppetunde ja süüdistavad meid, et tahame viia Prantsusmaa vaesusesse," ütles vasakpopulistliku partei LFI liider Manuel Bompard

Prantsusmaa on üks seitsmest EL-i riigist, mis on paigutatud liigse defitsiidi menetluse alla. Vasakpoolsed parteid tahavad nüüd tõsta makse ülirikastele, et rahastada rohkem avalikke teenuseid.