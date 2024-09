Parim pakkumine Tartu Sõpruse silla remondiks tuli oodatust kuus miljonit kallim

Tartu Sõpruse silla remondi hankel tegi parima pakkumise AS Tref, küsides tööde eest circa 18,37 miljonit eurot. See on ligi kuus miljonit eurot rohkem, kui linn algselt ehitustöödeks planeeris ning lähiajal peab Tartu võim otsustama, kuidas edasi minna.

Sõpruse silla uuendamise projekti järgi saavad korda silla neli sõidurada ning lisanduvad praegusest laiemad ratta- ja jalgteed. Sild ehitatakse mõlemalt poolt laiemaks ning koos silla rekonstrueerimisega muudetakse ka Karlova-poolset tänavalahendust. Eedeni ostukeskuse juures olevat Sõpruse ringi ümber ei ehitata.

Silla rekonstrueerimise hankele laekus viis pakkumust, parima tegi AS Tref, mis küsis remonditööde eest 18,37 miljonit eurot. Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul sisaldab Trefi pakutud hind nii silla kui ka Karlova-poolse otsa tänavalahenduse ümberehitamist.

"Ühtepidi ulatub see projekt siis kuni Kalevi tänavani välja, aga siis ka erinevad lähipiirkonnas olevad Turu tänavaga seotud ristmikud – Männi-Turu-Jõe ristmik kui ka Turu-Rebase ristmik, et need on tegelikult kõik selle pakkumuse osaks ja koosseisus," rääkis Tamm.

Tartu linn on eelarvestrateegias ja selle aasta linnaeelarves arvestanud aga silla rekonstrueerimise hinnanguliseks maksumuseks ligi 12 miljonit eurot. Ehk üle kuue miljoni vähem, kui praegu Tref pakkus. Tamm selgitas, et peamiselt tuleb kallinemine metoodika muutusest ja arvutusveast.

"Oligi arvestatud oluliselt vähem mahtu betoonitöödeks, puhtalt selline arvutusviga tehtud. Meile teadaolevalt on see inimlik eksitus. Seal ehitustehniliselt, mis on kallim kui projekteerija ette nähtud, oli just see vajadus silda tõsta rekonstrueerimiseks ja ainuüksi see silla tõstmine oli seal suurusjärgus pool miljonit eurot kallim kui see, mis oli kavandatud."

Kallinenud ehituse valguses tuleb linnal teha lähinädalatel otsus, kuidas Sõpruse silla rekonstrueerimisega edasi minnakse. Tamme sõnul vajab sild kindlasti remonti ja otsustamiseks on kaks valikut - otsida lisaraha ja sõlmida Trefiga hankeleping või muuta projekti ja rekonstrueerida ainult sild, jättes näiteks Karlova-poolne tänavalahenduse uuendamata.

"Kuna summad on suured ja nende otsuste mõju on suur, siis on selge, et kui me vajame lisaraha, siis me peame selle ka eelarvestrateegias selliselt kinnitatud saama ja eelarvestrateegia arutelud on meil volikogus lähiajal ka tulemas," ütles Tamm.

"Kui me nüüd läheme tegema väiksemas mahus investeeringut kui algselt kavandatud, sellisel juhul ei kehti ka enam see hanke läbiviimiseks antud otsus, mille volikogu tegi mõnda aega tagasi. Kuna tööde maht muutub, siis on meil ka selles osas vaja volikogu käest hanke läbiviimiseks uuesti see otsus küsida."

Juhul, kui ümberprojekteerimiseks läheb, ei saa silla ehitusega sel aastal alustada. Sellisel juhul lükkub ka silla valmimine ca aasta võrra edasi.