Kannik: kui USA relvastus poleks teistest üle, suurendaks see Vene agressiivsust

Londoni Soasi ülikooli professorid Dan Plesch ja Manuel Galileo väidavad äsja avaldatud uuringus, et olukord, kus USA ja tema liitlased on võimelised tavarelvadega tabama ning hävitama kõiki Venemaa ja Hiina tuumaraketibaase, loob ohud geopoliitiliseks ebastabiilsuseks.

Autorite sõnul võib USA üleolek tekitada riski, et suure kriisi korral võib Venemaa või Hiina teha eksliku otsuse kasutada tuumarelvi, et USA rünnakut ennetada. Plesch ja Galileo väidavad, et tekkiv olukord õigustab uut tähelepanu relvastuskontrollile.

"Ma paneksin selle uuringu üldisemasse ja laiemasse konteksti. Sedalaadi uuringuid ilmub maailmas tegelikult iga nädal kümneid ja kümneid. Seda ei maksa millegi väga erakorralise või väga tähelepanuväärsena võtta," ütles Kannik ERR-ile.

"Teiseks, kui nüüd vaadata uuringu autorite tausta, siis nii Dan Plesch kui ka Manuel Galileo on pikaaegsed relvastuskontrolli entusiastid ja võiks isegi öelda, et relvastuskontrolli aktivistid. Nad on tihedalt seotud ka näiteks organisatsiooniga Scrap Weapons, mida siis eesti keelde võiks tõlkida kui hüvastijätt relvadega vabas tõlkes, mis näitab mõnes mõttes nende ideoloogilise tausta ära," kommenteeris Kannik.

"Nagu paljud relvastuskontrolli aktivistid läänes, tegelevad nad sellega, et nõuavad oma poolelt ehk läänelt piiranguid, tunnistamata endale seda, et neil puudub absoluutselt mingigi võimekus tagada seda, et lääne vaenlased ehk antud juhul Venemaa ja Hiina, endale mingeid piiranguid seaksid," rääkis Kannik.

"Seega võime öelda, et sedalaadi nõudmised ja seda laadi esitlused on pigem sisuliselt meid ja läänt tervikuna nõrgestavad," lisas ta.

Kanniku hinnangul kasutatakse taolist lähenemist kindlasti ära ka Venemaa propagandas. "Kindlasti kasutatakse. Kui me vaatame ka seda, et miks relvastuskontrolli seis praegusel hetkel nii nõrk on, siis tegelikult ju on põhjus selles, et Venemaa on valdavas osas relvastuskontrolli lepingutest lahkunud ja Hiina näiteks paljude tuumarelvastuse kontrolli piiravate lepingutega keeldub nõustumast, öeldes, et nad on nõrgemas positsioonis kui Ameerika Ühendriigid ja Venemaa ja nad tahavad enne oma positsiooni parandada," lausus Kannik.

"Selles olukorras muretseda, et USA tavarelvastus on parem ja efektiivsem kui Venemaa ja Hiina oma, tundub sellise parimal juhul naiivse, halvemal juhul kahepalgelise tegevusega," sõnas ta.

Kannik rääkis, et kui USA relvastuse tase ei oleks Venemaa ja Hiina relvastusest üle ja oleks näiteks samal tasemel, suurendaks see selgelt ohtu, et Venemaa

ja Hiina muutuvad veelgi agressiivsemaks.

"Venemaa agressiivsust me näeme iga päev Ukraina suunal, aga ka teistes kohtades maailmas. Hiinat me võib-olla nii palju ei jälgi, aga oma naabrite jaoks - Filipiinide, Vietnami ja veel mitme riigi jaoks on Hiina ikkagi äärmiselt ebamugav ja agressiivne partner. Sisuliselt tekitab ju Hiina ka näiteks Lõuna-Hiina merel olukordi, kus enne Filipiinide kontrolli all olnud või siis vaidluse all olevad saared Hiina võtab sõjaliste võimekustega enda kontrolli alla," rääkis Kannik.

"See lihtsalt tugevdaks nende riikide positsioone ja lääne võimalused neile vastata, madalamal tasemel kui täiemahuline tuumasõda, muutuks veel nõrgemaks," sõnas Kannik.

Uuringu autorite hinnangul on Venemaal umbes 150 kaugemat tuumaraketibaasi ja Hiinas 70. Kõik need asuvad ligikaudu 2500 kilomeetri kaugusel lähimast piirist, mida USA õhust lastavad JASSM- ja Tomahawk-tiibraketid suudaksid esialgses rünnakus, mis oleks kavandatud tuumarelvade käivitamise ennetamiseks, tabada veidi enam kui kahe tunni jooksul.

Kanniku sõnul on selline stsenaarium kaheldav, kus USA nii suure hulga tuumarelvarajatisi korraga hävitaks.

"Tulenevalt asjaolust, et ikkagi väga suur hulk Vene tuumarelvastust on mobiilne,

nad suudavad seda vajadusel nihutada. Tabada USA poolt nii suurt hulka tuumapäid, nagu venelastel on, see kuulub utoopia valdkonda, et USA võtaks plaaniks sellist rünnakut kas Venemaa või Hiina vastu, et kogu nende tuumarelvastus ennetavalt maha võtta. See kuulub utoopia valdkonda," sõnas ta.

Kanniku sõnul ei ole uuringus arvestatud allveelaevadele paigutatud Venemaa tuumarelvastust ja väga sügavale maa alla betoonkaitse alla pandud tuumarelvastust, mida ei ole võimalik hävitada sellise tavarelvastusega.