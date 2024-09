FT: uut Prantsuse peaministrit ootavad ees keerulised ajad

Prantsusmaa president Emmanuel Macron määras endise Euroopa Liidu Brexiti-läbirääkija Michel Barnier' juhtima Prantsuse valitsust ning ajaleht Financial Times toob välja, et uut valitsusjuhti ootavad ees keerulised ajad. Parlament on killustunud ning lähiajal tuleb esitada veel ka 2025. aasta eelarve eelnõu.

73-aastane Barnier on vabariiklaste partei (Les Républicains) veteranpoliitik. Varem teravalt Macroni kritiseerinud konservatiiv peab nüüd Prantsusmaa poliitilisest kriisist välja tooma.

Ta on varem Macroni suunal krõbedaid sõnu kasutanud ning öelnud, et president on riiki juhtides käitunud üleolevalt. Ta tegi oma märkused enne 2022. aasta valimisi, Macron valiti toona ametisse tagasi. Nüüd peavad kaks meest koostööd tegema.

Financial Times toob välja, et Macron valis Barnier' juhtima Prantsuse valitsust, kuna tahab toetuda tema aastatepikkusele kogemustele. Barnier on sõlminud mitmeid olulisi poliitilisi tehinguid ja Macron loodab nüüd, et suudab uue peaministri toel saavutada lõhenenud poliitilisel maastikul mingigi konsensuse.

Ometi võib Macroni ja Barnier' hingetõmbeaeg olla lühike. Parlament on killustunud ja uus valitsus võib igal ajal kukkuda.

Barnier' peab nüüd hakkama tegelema ka Prantsuse keerulise majandus- ja finantsolukorraga. Tal on kuni 1. oktoobrini, et esitada parlamendile 2025. aasta eelarve eelnõu.

Samuti kasvas Macroni rivaali Marine Le Peni tähtsus, kes ütles, et ootab kõigepealt ära Barnier' pöördumise parlamendi poole. Seejärel otsustavad parempopulistid, kas toetavad uut valitsust või ühinevad hoopis vasakpoolsetega ning avaldavad umbusaldust.

Macron otsis uut peaministrit seitse nädalat, seega vajab Macron nüüd Le Peni toetust. Kui Barnier hääletatakse maha, kasvab surve Macronile veelgi. Vasakpopulistide liider Jean-Luc Melenchon leiab juba, et Macron tuleks ametist tagandada.

Barnier üritab juba erinevaid jõude ühendada, pärast ametisse määramist kohtus ta oma eelkäija Gabriel Attaliga. Praegu 35-aastane Attali oli viienda vabariigi noorim peaminister, 73-aastane Barnier on aga vanim. Mõned irvhambad võrdlevad Barnier' juba USA presidendi Joe Bideniga, parempopulist Jean-Philippe Tanguy nimetas teda "fossiiliks".

Barnier' selja taga on aga 50-aastat kogemusi. Esimest korda oli ta Prantsuse minister juba 1993. aastal, ta veetis ka mitu aastat Brüsselis. Tema endine nõunik Georg Riekeles tõi välja, et ta suutis kõigi inimestega kõnelusi pidada ning teha parteiülest koostööd. Barnier on juba lubanud, et kuulab ära kõik Prantsuse poliitilised jõud.

Barnier ise on pärit Gollistlikust perekonnast, Gollism tuleneb endise Prantsusmaa presidendi ja viienda vabariigi rajaja kindral Charles de Gaulle nimest. Barnier kandideeris ka 2021. aastal vabariiklaste presidendikandidaadiks.

Pole veel selge, kas ta suudab Le Peniga ühise keele leida. Barnier' liitlaste sõnul on ta kogu oma poliitilise karjääri olnud parempopulistide vastu ning ei toeta nende tegevust.