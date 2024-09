Tallinna sünnitusmajad tõmbavad tegevusi koomale

Sündide arv on kümne aastaga vähenenud pea kolmandiku võrra ja sel aastal võib see jääda alla kümne tuhande. Vähese sündimuse tõttu tõmbavad Tallinna sünnitusmajad oma tegevusi koomale.

Kui headel aegadel nägi Eesti suurimas sünnitusmajas ilmavalgust 4300 last, siis mullu sündis Ida-Tallinna keskhaiglas veidi enam kui 3000 last.

"Praeguseks on sama ajaga ligi 200 sündi vähem ning eks aasta lõpuks oleks neid enam-vähem 250 kuni 300 vahel," ütles Ida-Tallinna keskhaigla juht Tarmo Bakler.

Kui naistenõuandlas on tulnud tööd koomale tõmmata, siis sünnitusosakonnas seda tehtud ei ole, sest elu võib teha kiireid korrektuure.

"Ka sellel aastal on meil olnud neid päevi, kus meil on sünnituste arv olnud tublisti üle 15-ne. Ka 18 sünnitust on olnud, aga meil on ka päev, kus ei olnud ühtegi sünnitust. Seepärast valmisolek nendeks päevadeks, kus on rohkem lapsi, tähendab seda, et me jätkame praegusel hetkel samasuguse valmisolekuga nagu varemgi," rääkis Bakler.

Seni korralikult plussis olnud Lääne-Tallinna keskhaigla sünnitusosakond on viimased aastad sündide vähenemise tõttu omadega miinuses. Seetõttu tuleb teha ümberkorraldusi.

"Kui ööpäevas toimub viis–kuus sünnitust, siis me peame mõtlema ka optimeerimisele ja see on meil päevakavas, eriti arvestades sellega, et ravirahastu defitsiit on nüüd karm reaalsus. Nii et kõik sellised optimeerivad meetmed on olulised," rääkis Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov.

Bakleri sõnul pole Tallinnas praeguste sündide arvu juures mõeldav kõikide sünnituste ühte haiglasse koondamine. Ka nõuab sellise otsuse tegemine korralikku eeltööd, mida veel pole alustatud.

Popovi sõnul on siin mitu varianti, üheks võimaluseks on jätkata kahe sünnitusmajaga, et oleks parem kriisivalmisolek.

"Kui oli tegemist COVID epideemiaga, kui ühes või teises tekib nakkuspuhang, siis on kindlus olemas, et see toimepidevus on ikkagi tagatud. Samas kaasaegsed infektsioonikontrolli küsimused on sellised, et ka siis, kui tegemist on epideemiaga, nad võimaldavad tööd jätkata," ütles Popov.

Sotsiaalministeeriumil on valmimas kava, kuidas rahaliselt mõjutades ärgitada teatud teenuste, sealhulgas ka sünnituste koondamist suurematesse haiglatesse.

"Tallinna haiglate puhul see ei olegi nii palju nende numbrite küsimus, siin me oleme arutamas haiglate konsolideerimist üldse," rääkis sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste.