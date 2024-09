Riigikogu aseesimees Arvo Aller võttis Eeva Helme abina tööle

Juuli keskel riigikogu aseesimeheks valitud Arvo Aller ütles, et otsustas Helme abiks palgata, sest riigikogu sügisistungjärk oli pihta hakkamas ja oli vaja inimesi leida ning Eeva Helmel oli aega.

Mingit konkurssi korraldama ei hakatud, sest tegu on erakondliku ametikohaga, rääkis Aller.

Kui väga parteijuhi Martin Helme abikaasaks olemine ja sama perekonnanime kandmine valikut mõjutas, Aller otse öelda ei tahtnud, märkides, et "kui perekonnanimi oleks olnud Frosch, Põlluaas või Valge, oleks küsimusi tekkinud, aga Helme puhul ei tekkinud".

Eeva Helme pakub Allerile peamiselt meediateemalist abi. "Põhiline on meedia ja selline sotsiaalne pool. On ta siis riigikogu aseesimehe nähtavaks tegemine või aseesimehele kirjutiste välja otsimine," rääkis Aller.

Eeva Helme töötas Alleri sõnul enne riigikogu palgale tulekut infotöötajana ja omab pädevusi, mida meediatööks vaja on. Kui palju Helme palka saama hakkab, Aller täpselt öelda ei osanud, kuid märkis, et palk jääb täistöökohaga alla 2000 euro kuus.

Esimese nädala on Eeva Helme käinud riigikogus kohal, aga võimalik on ka kaugtöö võimalus, ütles Aller. "Istumistunde teha ei ole vaja, meil on peaasi, et asjad saavad tehtud."

Olukord, et parteijuhi kaasa on mõne parteikaaslase nõunik, ei ole Eestis ainukordne juhus. Peaministri ja Reformierakonna esimehe Kristen Michali elukaaslane Evelin Oras töötab majandusminister Erkki Keldo nõunikuna.

Eelnevalt oli Oras rahandusminister Mart Võrklaeva nõunik. Oras on varasemalt töötanud ka Urmas Kruuse juhitud maaeluministeeriumi nõunikuna.