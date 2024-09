Läti uued Rail Balticu plaanid näevad ette veelgi killustatumat arengut

Rail Balticu edasise arendamise planeerimisel otsivad Läti ametnikud erinevaid võimalusi kokkuhoiuks. See tähendab, et projekt käivitatakse ilmselt lõikudena ja osa juba valminud töödest tuleb konserveerida.

Viis aastat tagasi rääkis programm Läti rahvusringhäälingu saade "De Facto" sellest, kuidas Riia pearaudteejaama ehituskulud kasvasid 2017. aastal väljakuulutatud 200 miljonilt eurolt 2019. aastal 430 miljonini. Nüüd on ametlik lepingu summa juba jõudnud 566 miljoni euroni. Selle suve valitsuse raportis mainitakse inflatsiooni arvestades aga 888 miljonit eurot.

Rail Balticu Riia lennujaama jaama kulud on samuti tõusnud 237 miljonilt eurolt 399 miljonini.

Projekti üle vaadates on järeldatud, et näiteks on plaanitud ebaproportsionaalsed mürasummutuse nõuded—rong sõidaks läbi Läti nii, et reisijad ei näeks isegi maastikku.

"Konsultandid on teinud nende müratõkete ümberprojekteerimise. Näeme märkimisväärset kokkuhoidu. Ma ei ütle praegu konkreetseid numbreid, aga see on üsna märkimisväärne, mida võiksime saada," ütleb projekti elluviija EDzL-i juhatuse esimees Eriks Diļevs.

Investeeringud on tehtud kohtadesse, kus on selge, et edasist tööd esimeses etapis ei tule. Näiteks on Daugava jõkke silla tugede ehitamiseks kulutatud 20 miljonit eurot, kuid järgmise kuue aasta plaanides pole silda. Silla tugede ehitamine algas teadmisega, et silda lähiajal ei tule. Toed tuleb konserveerida.

Eelmisel esmaspäeval oodati, et üldsust tutvustatakse Rail Balticu ülejäänud marsruudi esimese etapi arengustsenaariumiga. Kuid sündmus tühistati, viidates vajadusele teha muudatusi pärast Balti riikide transpordiministrite kohtumist.

Eesti prioriteet on praegu Tallinna-Pärnu ühendus, kuid ühendus Lätiga viibib keskkonnanõuete tõttu. Seega kaalub ka Läti taas plaanide muutmist.

"Tõenäoliselt hakatakse seda käivitama lõikudena. Võiksid olla konkreetsed marsruudid, nagu Tallinn-Pärnu. Meie puhul loodan, et see oleks Riia lennujaam–Kaunas, kus oleks võimalik alustada rongide sõitu enne, kui kogu liin on valmis," ütles transpordiminister Kaspars Briškens.

Küsimusele, kui palju selline haru võiks maksta, vastas Briškens: "Hinnangud jäävad umbes 1,1 - 1,2 miljardi juurde, kuid loomulikult tuleb seda näha kontekstis, kas üritame seda projekti kombineerida Riia ümbersõiduga, mis on samuti märkimisväärne vajadus, ja loomulikult sõltub see sellest, millist rahastamismudelit siin kasutatakse."

Võimalikud muudatused tähendavad, et päevakorda tõuseb küsimus, mis saab Rail Balticu raames Salaspilsi kavandatud teisest Daugava sillast, mille ehitamiseks on juba raha eraldatud Euroopa sõjalise liikuvuse fondist.

Kõik, mis on ehitatud või projekteeritud Rail Balticu raames Riia linnas, on mõeldud ainult reisijate ja kergete kaupade veoks. Kuid raskeid kaupu, nagu sõjaline varustus ja tankid, ei saa nendel rööbastel vedada — nende jaoks oli kavandatud marsruut läbi Salaspilsi.