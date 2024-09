Elron tahab rongid Tartu ja Riia vahel sõitma saada kevadel

Veel mõned kuud tagasi avaldas Elron lootust, et juba oktoobris võiks Tartust saada rongiga otse Riiga. Nüüd aga lükati rongiliini avamine teadmata ajaks edasi.

Kuigi Elroni rongid on kunagi Eestisse saabunud läbi Läti ning olnud siin liinil 11 aastat, selgus, et sellele vaatamata on vaja ametlikku kinnitust, et Eesti rongid vastavad Läti raudteel sõitmiseks.

"Algne teadmine oli, et saame hakkama n-ö täiendava sertifitseerimise menetlusega, siis vahepeal on selgunud, et peame tegema täiesti uue sertifitseerimise, et rongid Lätis sõita saaksid," sõnas Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem.

Piirilinnas Valgas peatuvad praegu nii Elroni kui ka Läti reisiveofirma Vivi rongid. Aastate jooksul on kaalutud ka varianti, et Tartust tulijad saaksid Valgas ümber istuda ja sõita Riiga Läti rongil.

Kui õnnestuks Läti ja Eesti rongide graafikut harmoniseerida ehk siis et ümberistumiste vahel oleks aeg võimalikult lühike ja oleks võimalik osta üks pilet. Kindlasti oleks see samm õiges suunas, kui ka selline variant õnnestuks ellu kutsuda," rääkis Tartu linnapea Urmas Klaas.

Praegu püütakse siiski Eesti rongid panna Riiani välja sõitma.

"See on Tallinn-Tartu-Valga pikendusliin. See rong, mis jääb praegu Valka ööbima, see sõidab õhtul edasi Riiga, ööbib seal ja siis hommikul tuleb tagasi," ütles Betlem.

Üks rong päevas, mis sõidab õhtul Riiga ja hommikul tagasi, vajaks prognooside järgi umbes miljon eurot riiklikku dotatsiooni aastas.

Nii Elron kui ka Tartu linn loodavad, et valitsus selle raha eraldab.

"Varssavi-Vilniuse rong on väga hästi käima läinud. Vilniuse-Riia rongi üle on Riia linnapea väga õnnelik, ütleb et nii palju Leedu turiste nad ei ole kaua aega näinud. Tõenäoliselt Riia-Tartu-Tallinn rong samamoodi mõjutaks meie kahe naaberriigi vahelist läbikäimist ja ka turismiarengut positiivselt," ütles Klaas.

"Ootame valitsuselt rahastusotsust ja omaltpoolt teeme kõik, et esimesel võimalusel saaksime need rongid liikuma. Tänane siht on, et see võiks juhtuda järgmise aasta kevadel," ütles Betlem.