Eksperdid: elektri keskmine hind jääb talvel 100 eurost kõrgemale

"Vaadates tulevikutehingu hindasid, siis sügise hinnad on seal 90 euro kandis, talve poole pigem 100 euro kanti," rääkis konkurentsiameti energiaturgude osakonna juhataja Marilin Tilkson ERR-ile.

Suvel hind kindlasti langeb, lisas Tilkson. "Aga sügis-talvel oleksid tulevikutehingute hinnad pigem 90-100 eurot. Aga siin tuleb silmas pidada, et see on prognoos," rõhutas ta.

Samadest hinnatasemetest rääkis ka Eesti Energia energiakaubanduse juht Armen Kasparov.

Tema sõnul ei ole praegu ükski tootja nõus müüma neljandaks kvartaliks elektrit hulgiturul alla 90 euro megavatt-tunni eest. "See on siis börsi keskmine hind ilma käibemaksuta ja ilma ühegi muu lisanduva tasuta," rõhutas ta.

"Kui me räägime 2025. aasta esimesest kvartalist, siis seal on hinnad juba kolmekohalised – 110 eurot megavatt-tunnist ja üle selle. Suvel hind loomulikult kukub, sest kõigil on positiivne ootus, et päikeseenergia toob keskmise hinna alla ja ilmselt toobki," rääkis Kasparov.

Samas rõhutas ta, et järgmisel aastal võib juhtuda sama nagu tänavugi, kus sel ajal, kui päike paistab, on elektri hind madal, aga hommikustel ja õhtustel tundidel, kui inimesed on kodus ja elektrit rohkem tarbivad, on hinnad ikkagi päris kõrged. "Ehk siis tarbija vaatest, kes börsil elektrit ostab ja kes tegelikult päeval on ju kodunt eemal ja tarbib elektrit just hommikul või õhtustel tundidel, siis tema keskmine hind on saab olema kõrgem kui börsi keskmine hind," selgitas Kasparov.

"Ütleme talvel, neljas kvartal [maksab elektri megavatt-tund] 90 eurot, esimene kvartal 110-120. Sealt edasi väike langus ja aasta lõpuks jälle tõus," võttis Kasparov oma prognoosi kokku.

Tarbija jaoks lisanduvad elektri börsihinnale veel võrgutasu, taastuvenergia tasu, käibemaks ja aktsiis, mis moodustavad elektri arvest kokku umbes kolmandiku.