Riik MPEÕK-le: Moskva patriarhaadi mõju peab täielikult kaduma

Miilits märkis MPEÕK piiskop Danielile saadetud kirjas, et siseministeerium veel tegeleb neile saadetud põhikirja teksti läbitöötamisega, sest analüüs on töömahukas, aga juba on näha, et riigi ootustele pole vastu tuldud.

"Esmane üldhinnang on, et esitatud tekst ei ole täielikus kooskõlas seni toimunud kohtumistel riigi väljendatud selge ootusega, et praegune Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik katkestaks kõik sidemed Vene õigeusu kirikuga (Moskva patriarhaadiga). Oma kirjas märgite, et olete tegelenud põhikirja tekstis Vene Õigeusu Kiriku administratiivse mõju vähendamisega. Riigi ootus, mis tugineb riigikogu avaldusele Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks, on, et see mõju täielikult kaotataks," sõnas Miilits.

Miilits ütles ka, et ministeerium on murelik ja kriitiline, et MPEÕK püüab jätkuvalt toetuda patriarh Aleksius II poolt 1993. aastal välja antud tomosele. (Tomos on õigeusu kirikus kohaliku kiriku autokefaalia või autonoomia väljakuulutamise või taasjõustamise dokument, mille väljastab püha sinod - toim.)

"See dokument on oma olemuselt vastuoluline, kuna ühelt poolt sõnastab kiriku administratiivse iseseisvuse, teisalt sätestab otsuste ja kirikujuhi kinnitamise patriarhi poolt ning kohustuse toimida kooskõlas Moskva patriarhaadi püha sinodi määrustega ning Moskva ja kogu Venemaa patriarhi käskkirjadega," ütles Miilits.

Miilits kinnitas ka, et ministeerium jätkab tööd MPEÕK esitatud põhikirja teksti analüüsi ja järelduste koostamisega ning vastab kirikule peatselt.

"Tunnustame ka teie kirjas väljendatud kinnitust, et jätkate kontakte Eesti Apostlik-Õigeusu kirikuga ja loodame selles valdkonnas peagi kuulda toimunud arengutest," lausus Miilits.

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kiriku (MPEÕK) nõukogu võttis 20. augustil toimunud istungil vastu oma uue põhikirja, millest on eemaldanud viite Moskva patriarhaadile, ja teatas soovist võtta uueks nimeks Eesti Õigeusu Kirik. Uue nime kohta ütles MPEÕK vikaarpiiskop Daniel, et see on patriarh Aleksiuse 1993. aasta tomoses.

Siseministeeriumi ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kiriku esindajad leppisid juuli lõpus kokku edasised sammud Moskva patriarhaadi mõju vähendamiseks ja kaotamiseks.

MPEÕK esitles siis oma visiooni Moskva patriarhaadist lahutamise protsessist kahes etapis. Esiteks oli kavas muuta senist põhikirja ja teises etapis alustatakse konsultatsioone Eesti Apostlik-Õigeusu kirikuga, et leida võimalusi, kuidas tulevikus koondada kõik Eesti õigeusklikud ühtse kiriku alla. Piiskop Daniel leidis, et esimese sammu konsultatsioonideks võiks teha juba eeloleval sügisel.

Samas ütles piiskop Daniel ERR-ile augustis, et MPEÕK-l jäävad teatud kanoonilised seosed Moskva patriarhaadiga tahes-tahtmata.