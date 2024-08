MPEÕK piiskop: teatud kanoonilised seosed Moskva patriarhaadiga paratamatult jäävad

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku kirikukogu võttis põhikirjast välja viited Moskva patriarhaadile ja soovib võtta uueks nimeks Eesti Õigeusu Kirik. Uue nime kohta ütles MPEÕK vikaarpiiskop Daniel, et see on patriarh Aleksiuse 1993. aasta Tomoses.

"See on ikkagi Eesti struktuur ja see nimemuutus siin rõhutabki seda, et tegemist on Eestis asuva kirikliku struktuuriga," ütles Daniel.

Siseminister Lauri Läänemets peab tõenäoliseks, et sellist nime kirik võtta ei saa, sest kahe Eestis tegutseva õigeusukiriku nimed oleks sarnased.

"Eesti vabariigis seadus väga selgelt ütleb, et nimi ei saa olla eksitav. Selline nimekuju tähendab tegelikult seda, nagu oleks tegemist ainukese õigeusukirikuga Eestis," kommenteeris Läänemets.

MPEÕK pole põhikirjamuudatusi siseministeeriumile esitanud ning minister ei osanud öelda, kas need on julgeolekuhuvidele vastavad. Seotust Moskvaga näitab ministri sõnul see, et põhikirja peab kinnitama Venemaa patriarh Kirill.

"Ilma Moskva loa ja toetuseta nad oma põhikirja siin Eestis muuta ei saa. Muidugi Moskvale allumist iseloomustab ka asjaolu, et Eestist välja saadetud metropoliit Eugeni juhtis seda koosolekut," sõnas Läänemets.

"Kuna me oleme ikkagi autonoomne struktuur, siis teatud sellised kanoonilised seosed tahes-tahtmata, jah, jäävad. JNendest meil oli ka juttu kohtumisel siseministeeriumis, et selliseid sidemeid me ei saa läbi raiuda, sest vastasel juhul me jääksime kiriklikult sellisesse halli tsooni," rääkis piiskop Daniel.

Siseministeeriumi hinnangul oleks hea, kui Eestis oleks üks õigeusukirik. Piiskop Danieli sõnul on kahe kiriku läbirääkimised keerulised, sest suhted pole olnud 1990. aastatest alates head.

"Meie pool vaimustust see mõte esile ei kutsu, sest ikkagi need küsimused, mis jäid siis õhku, jäid meie poole kahjuks," ütles ta.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku peavikaari Mattias Palli sõnul on nemad pakkunud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikule võimalust liituda omaette üksusena.

"Kõik need aastad, mis siin on olnud, pole meil olnud alati kerged suhted ja seda usaldust ja ühist keelt tuleks soovi korral pikkamööda leida. Aga meil ei ole midagi, et meie tahaks ust enne kinni lüüa, kui pole veel koputatudki," ütles Palli.