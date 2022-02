Kaitseministeeriumi uus radar tuleb aherainemäe otsa

Kaitseministeerium on välja valinud uute õhuseireradarite asukohad, neist esimene radar püstitatakse 2024. aastal Ida-Virumaale aherainemäe otsa. Lisaks Eesti kaitsevõime tõstmisele aitavad uued radarid vabastada tuulikutele piirangualust maad.

"2024. aastal püstitatav radar on planeeritud rajada Jõhvist lõuna pool asuva aherainemäe otsa," ütles kaitseministeeriumi riigikaitseliste infosüsteemide ja innovatsiooni osakonna juhataja Oliver Tüür, kelle kinnitusel on see radarisüsteem, nagu ka praegu Lääne-Virumaal Kellaveres asuv radar, pärast rajamist tavaliiklejatele nähtav. Kaitseministeeriumi kirjeldustele vastavad Tammiku kaevanduse ja Viru kaevanduse aherainemägi.

Kaitseministeeriumist öeldi, et ka 2025. aastal valmivale radarisüsteemile on asukoht valitud, kuid seda veel ei täpsustata. Kahe radari maksumus on umbes 70 miljonit eurot.

"Ainult piisavalt täpne eelhoiatussüsteem saab anda olulist infot, et tõhusalt ja adekvaatselt reageerida võimalikule agressiivsele tegevusele õhust. Eesti õhuväe radarid on väga oluliseks osaks sellest süsteemist. Võimalikult varajase eelhoiatuse ja tervikpildi saamiseks on hädavajalik koguda kvaliteetset informatsiooni kõigi meie kasutuses olevate vahenditega," sõnas Tüür.

Tuulikute kõrgusepiiranguteta püstitamiseks vabaneb pärast esimese radari paigaldamist 2024. aasta lõpuks umbes 20 protsenti ja pärast teise radarisüsteemi paigaldamist 2025. aastal umbes 60 protsenti Mandri-Eesti alast. Kõrgusepiirangud jäävad kehtima õhuseireradarite positsioonide ümber 15-kilomeetrise raadiusega aladel, samuti merealadel, saartel ja poolsaartel. Tuulikute, ka üksikute tuulikute asukohad tuleb jätkuvalt kooskõlastada kaitseministeeriumiga, kuna tuulikud võivad avaldada negatiivset mõju erinevatele riigikaitse süsteemidele.

Praegu Kellaveres olev USAs toodetud radar Lockheed-Martin TPS-77 läbib põhjaliku uuenduskuuri ning pärast seda, kui 2024. aasta lõpuks valmiv uus radarisüsteem Ida-Virumaal on tööle hakanud, saab Kellavere radari uueks asukohaks Ämari lennubaasi territoorium.