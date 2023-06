Eesti ostab kaks õhuseireradarit, mis võimaldavad rajada uusi tuuleparke

"Teatud aladel jäävad kõrguspiirangud kehtima. Küll aga need kaks radarit, mis me soetame paigaldatakse sellistesse kohtadesse, mis annab meile võimaluse, et tuulepargid tulevikus peale radaritarneid mõjutaksid meie kvaliteetset õhupilti võimalikult minimaalselt," rääkis riigi kaitseinvesteeringute keskuse radarite kategooriajuht Priit Soosaar.

Kui see on radarite ostu peamine põhjus, siis uued radarid annavad ka parema pildi sellest, mis Eesti õhuruumis toimub.

Eesti kasutab Ground Master radareid juba aastast 2009, kuid vanemad. Uuemad suudavad andmeid töödelda viis korda kiiremini.

"See annab palju võimalusi uute funktsioonide lisamiseks. Näiteks näeb radar nüüd 470 kilomeetri asemel 515 kilomeetri kaugusele. Me oleme parandanud ka radari võimet tuvastada madalal lendavaid sihtmärke," ütles Thales Ground Master radarite turundusjuht Yves Descourvières.

Kokku on uuemaid Ground Master radareid müüdud pea sada, neid kasutavad 19 riiki, ainuüksi Pariisi õhusõul müüs tootja Thales 15 radarit.

"See radar on mõeldud hävitajate ja taktikaliste droonide tuvastamiseks. See näeb droone, mille tiivaulatus on umbes kolm meetrit ning mis lendavad üsna aeglaselt. Aeglaselt lendavaid sihtmärke on üldiselt raske tuvastada. See radar näeb kõiki lennuvahendeid, mis nende mõõtude vahele jäävad," sõnas Descourvières.

Tootja sõnul on radari eeliseks veel töökindlus ning hoolduse lihtsus. See tähendab Soosaare sõnul Eesti jaoks kogu radari eluea jooksul suurt kokkuhoidu.

Lisaks saab Ground Masteri radarit kiiresti liigutada täpselt sinna, kuhu vaja. "Uuema mudeli saab töökorda seada poole tunniga. See on midagi, mida mitte keegi teine sellise kaugseire radariga teha ei suuda," ütles Descourvières.

Radarite hind avalik ei ole, Eestisse jõuavad need aastatel 2024 ja 2025.