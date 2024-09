Soome viib NATO Põhjala maavägede juhtimise Mikkelisse

Soome kaitseminister Antti Häkkänen kinnitas reedel toimunud pressikonverentsil, et staap läheb Mikkelisse.

Häkkänen märkis, et staabi rajamisega luuakse NATO-le vajalikud tingimused, et piirkonnas saaks maapealseid operatsioone efektiivselt juhtida. Häkkänen ütles, et see suurendab Soome ja ka Põhjala julgeolekut.

Mikkelis asub ka Soome maavägede peakorter.

"Soome riigikaitse ja NATO kaitse peavad suutma teha sujuvat koostööd nii tava-ja ka erandkordades," ütles Häkkänen.

NATO staabi rajamiseks on järgmise aasta riigieelarves ette nähtud 8,5 miljonit eurot. Järgnevalt tuleb iga-aastaselt kulutada sama palju raha, osa kuludest kaetakse NATO ühisest eelarvest.

Pole veel teada, millised riigid lähevad staabi alluvusse. Tõenäoliselt alustab staap tegevust järgmisel aastal.

Soome tahtis juba varem, et riiki tuleks NATO staap, mis saab endale vastutuse maavägede tegevuse eest Põhjalas. Soome tahtis ka liituda Norfolki väejuhatusega, mis keskendub transatlantilisele koostööle ja Arktika piirkonnale. Sinna kuuluvad ka Norra ja Island.

NATO väed lähevad veel ka Põhja-Soomesse.

"Põhja-Soome paigutatavate NATO ettenihutatud maavägede (FLF) asukoht tehakse teatavaks hiljem," ütles reedel Häkkänen.