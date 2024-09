Välispoliitika ekspert: Iisrael kasutab ära Hezbollah´ nõrkust

"Iisraeli puhul on probleemiks see, et nad on hetkel võtnud sõjaliseks eesmärgiks selle, et need kümned tuhanded Iisraeli elanikud, kes on viimase aasta jooksul pidanud oma kodudest Põhja-Iisraelis lahkuma, sest Hezbollah on neid rakettidega rünnanud, et need inimesed saaksid oma kodudesse tagasi pöörduda. Ja seni kui Hezbollah´l on rakette, mida Iisraeli vastu lasta, seni need iisraellased koju tagasi ei lähe ja tugev maavägede operatsioon võib olla Iisraeli valitsusele viisiks, kuidas hakata oma sõjalisi eesmärke saavutama," rääkis Arjakas.

"Hetkel on nad küll mobiliseerinud kaks reservväelaste üksust, mis on kordades vähem kui oli neid, kes kutsuti kokku enne maavägede operatsiooni Gazas," lausus Arjakas.

"Iisrael kindlasti kasutab praegu seda võimaluste akent, mida viimane nädal on neile andnud ehk siis hukkunud on mitte ainult Hezbollah´ juht, vaid praktiliselt kogu kõrgem juhtkond. Ja samuti eelmise nädala piiparite rünnakutega on väga haavatavaks muutunud kogu Hezbollah´ võrgustik, sellepärast, et side on suurel määral kannatada saanud. Iisrael tõestas kui tugevalt on nad sisse imbunud kogu Hezbollah toimimisse," rääkis ta.

Arjakase sõnul on Hezbollah hetkel olukorras, kus nad ei tea, mida nad peaksid üldse tegema, et Iisraeli rünnakutele vastata ning keda saavad usaldada. "Nad küsisid toetust Iraanilt, mis ongi kogu Hezbollah Liibanonis püsimise selja taga olnud. Iraan sisuliselt ütles, et "ei", Hezbollah peab selle vastuse ise andma," sõnas Arjakas.

Arjakas ütles, et Iraan on viimase aasta jooksul pigem olnud pelglik.

"Nad ei taha, et nende tegevuse tõttu võiks vallanduda suur regionaalne sõda, mis võiks kaasa tuua väga halbu tagajärgi Iraanile endale ja seada ohtu nende infrastruktuuri, mis võiks Iisraeli rünnakutes kannatada või isegi seada ohtu ajatollade režiimi püsimise," lausus Arjakas.

"Iisraeli kalkulatsioon on hetkel selline, et Iraan teeb suuri sõnu, ütlevad, et nad tahavad Iisraeli maamunalt maha pühkida, aga tegelikult suuri tagajärgi Liibanonis toimuvale ei järgne," ütles Arjakas.

"Ohukohaks on see, et Hezbollah´l on jätkuvalt raketiarsenal, mida nad Iisraeli suunas välja lasevad. Iisraelil on küll õhukaitse, mis suure osa nendest rakettidest maha võtab, aga alati võib üks mööda minna ja kui mõni peaks kukkuma Tel Avivis või mõnes muus tihedasti asustatud piirkonnas, siis see kindlasti muudaks Iisraeli kalkulatsiooni," ütles Arjakas veel.