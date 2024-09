Prantsusmaa valitsus kutsub Brüsselit üles karmistama rändereegleid

38-aastane Haddad on Washingtonis asuva mõttekoja Atlantic Council endine juht ning on president Emmanuel Macroni partei Renaissance liige. Praegu on Haddad Prantsusmaa Euroopa asjade minister ning ütles, et leiab, et rändereeglite karmistamise osas tuleb alustada arutelusid.

"Kõikjal, kõigis meie riikides, peale vasak-parempoolse lõhe, on meie kodanike poolt suur nõudlus võtta immigratsioon kontrolli alla. See ei tähenda meie piiride sulgemist, vaid meie territooriumile jäämisega seotud kriteeriumide valimist ja võimekust saata välja need, kes ei tohiks jääda," ütles Haddad.

Euroopas kasvavad sisserände vastased meeleolud, üha rohkem valitsusi nõuab EL-i rändereeglite jõulisemat rakendamist. Holland ja Ungari taotlevad ka erandit EL-i varjupaigareeglitest.

Saksamaa valitsus otsustas kehtestada kõigil maismaapiiridel rangema kontrolli, et takistada ebaseaduslikku sisserännet ja kaitsta ühiskonda. Piirikontrolli tugevdamine pahandab aga Saksamaa naaberriike.

Haddad ei täpsustanud, milliseid muudatusi Prantsusmaa täpselt soovib. Ta ütles siiski, et tabusid ei tohiks olla ning võimalike meetmete hulgas võiksid olla ambitsioonikamad partnerlussuhteid Põhja-Aafrika riikidega. Ta rõhutas, et EL-i liikmesriikide vahel on vaja ühtsust ning tuleb abistada eesliinil olevaid riike, nagu Kreeka ja Itaalia.

"Meil on kohustus tegutseda koos," ütles Haddad.

Hiljuti nimetas Macron peaminister Michel Barnier' juhitud uue valitsuse ametisse. Seda valitsust iseloomustab nihe paremale ja ebaseadusliku sisserände vastane võitlus on kerkinud Barnier' valitsuse tegevuskava keskmesse. Barnier' valitsusel pole parlamendis enamust ning ilma parempopulistide toetuseta võib tema valitsus kukkuda.

Eelmisel nädalal kutsus uus siseminister Bruno Retailleau (vabariiklane) looma liitu EL-i riikidega, mis soovivad karmimat rändepoliitikat. Kuigi Prantsusmaa pole veel liitunud karmimaid meetmeid nõudvate EL-i riikidega, siis Retailleau ja Haddadi kommentaarid viitavad, et Pariis on sisserände osas võtmas üha jõulisemat hoiakut, vahendas Politico.