Iisraeli vägi võib juba sel nädalal alustada Liibanonis maismaaoperatsiooni, mille ettevalmistamiseks on Iisraeli eriüksused korduvalt Liibanoni tunginud, kirjutas The Wall Street Journal esmaspäeval, viidates allikatele.

Olulised sündmused 30. septembril:

- Meedia: Iisrael võib alustada Liibanonis peagi maismaaoperatsiooni;

- Iisraeli kaitseminister: Nasrallah´ tapmine ei olnud viimane samm;

- Satelliidipildid: Liibanoni piiri lähedal on ligi 100 Iisraeli sõjamasinat.

Iisraeli erioperatsioonide üksused on korraldanud väikesi, piiratud eesmärgiga retki Lõuna-Liibanoni, kogudes luureandmeid ja uurinud vaenlase kaitsemehhanisme enne suuremat maismaasissetungi, mis võib aset leida sel nädalal, ütlesid asjatundjad.

Muu seas tungisid eriüksused Iisraeli-Liibanoni piiril asuvatesse Hezbollah' tunnelitesse. See oli osa Iisraeli väe püüdlustest nõrgestada islamiorganisatsiooni positsioone piirialal.

"Allikad märkisid, et maismaaoperatsiooni aeg võib muutuda. USA avaldab Iisraelile tugevat survet, et veenda Iisraeli mitte alustama sõjalist sissetungi," märkis ajaleht.

Samuti pole selge, kui kaua kavatseb Iisraeli vägi Liibanonis okupeeritud ala hoida ja kas operatsioon kujutab endast vaid ulatuslikke reide teispoole piiri.

Olukord Lähis-Idas on jätkuvalt pingeline. Alates eelmise nädala algusest on Iisrael andnud massiivseid õhulööke Lõuna-Liibanonile, hävitades Hezbollah taristut.

Reedel sooritasid Iisraeli õhujõud võimsa õhurünnaku Beiruti lõunapoolsetele eeslinnadele, kus asub Hizbollah' peakorter. Rünnaku tagajärjel hukkus selle juht Hassan Nasrallah.

Iisraeli kaitseminister: Nasrallah´ tapmine ei olnud viimane samm

Iisraeli operatsioonid Hezbollah´ vastu Liibanonis jätkuvad ning liikumise juhi Hassan Nasrallah´ tapmine ei olnud "viimane samm", ütles esmaspäeval Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant.

"Nasrallah´ likvideerimine on oluline samm, kuid see ei ole viimane. Tagamaks Iisraeli põhjaosa kogukondade naasmise, võtame kasutusse kõik oma võimed, teie kaasa arvatud," ütles Gallant Iisraeli põhjapiirile saadetud sõduritele.

Satelliidipildid: Liibanoni piiri lähedal on ligi 100 Iisraeli sõjamasinat

Telekanal CNN teatas, et satelliidipiltidelt on näha umbes 100 Iisraeli sõjaväemasinat, mis on viidud Liibanoni piiri lähedale. Sõjamasinad jäävad Liibanoni piirist umbes kaheksa kilomeetri kaugusele. Allikate teatel hakkasid sõjamasinad sinna saabuma pärast 26. septembrit.