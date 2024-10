Maksutõus haukab tüki ka teise ja kolmanda samba väljamaksetest

Valitsuses kokku lepitud maksutõusude kava näeb ette, et tuleva aasta 1. juulist tõuseb käibemaks kahe protsendipunkti võrra 24 protsendini ning 2026. aastast hakkab kehtima kaheprotsendiline julgeolekumaks füüsilise isiku maksustatavale tulule ja sama suur maks ettevõtete kasumile.

Maksutõus ei jäta puutumata ka pensioniraha väljavõtjaid. Nimelt sedastab julgeolekumaksu eelnõu seletuskiri, et laiapõhjalisuse kaalutlusel maksustatakse julgeolekumaksuga ka mõned tulumaksust vabastatud tululiigid, nagu näiteks kõik teise ja kolmanda samba väljamaksed.

Siiri Suutre rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonnast selgitas, et kaheprotsendiline lisamaks rakendub nii raha korraga välja võttes – praegu tuleb sel puhul tasuda 20 protsenti, kuid tulevikus 22 protsenti tulumaksu – kui ka lühiaegsel väljavõtmisel.

Lühiaegne väljavõtmine hõlmab tähtajalisi fondipensione ja tähtajalisi pensionilepinguid, mille puhul on pension lühema kestusega või on maksete sagedus ühe korra aastas. Praegu on tulumaksuprotsent sellisel juhul 10, tulevikus kerkib see 12-ni.

Samuti lisandub kaheprotsendiline lisamaks pikaajalistele väljamaksetele, mis on praegu üldse tulumaksuvabad.

Niisugune maksumuudatus on kavandatud kestma kuni 2028. aasta lõpuni.

Valitsus kiitis 2025. aasta riigieelarve heaks 25. septembril. Selle kulude maht on 19,1 ja tulude maht 17,7 miljardit eurot.