ERR USA-s: Trump naasis tulistamispaika kampaaniat tegema

Ameerika Ühendriikides toimuvad presidendivalimised juba kuu aja pärast. Kuna seis on ülimalt tasavägine, tuuritavad nii demokraadid kui ka vabariiklased mööda kaalukeeleosariike, et kindlustada hädavajalikke lisahääli. USA vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump naasis kampaaniat tegema Pennsylvaniasse Butlerisse, kus teda juulikuus tulistati ja pidas kõne kuulikindla läbipaistva seina taga.

Kamala Harrise ja Donald Trumpi toetusnumbrid on üleriigiliselt sisuliselt võrdsed. Eriti tasavägine on seis aga Pennsylvanias – kaalukeeleosariigis, kus Harrist ja Trumpi lahutab vaid üks protsendipunkt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nii tehaksegi viimaseid pingutusi. Näiteks on Donald Trump tagasi Butleris, Pennsylvania väikelinnas, kus veidi enam kui kaks kuud tagasi avati endise presidendi suunas tuli.

"Pidime lava juurest kaugemale minema ja mõned hetked hiljem kostsid lasud," meenutas Trumpi kambaaniaüritusele tulnud Roby.



"Kuulsime pau-pau-pau. Järgmisel hetkel nägime suurel hulgal inimesi, kes jooksid välja ja karjusid, et presidenti tulistati," lisas teinegi Trumpi toetaja Garry.

Nüüd, mõned kuud hiljem, kogunes märgilist sündmust oma silmaga tunnistama paarkümmend tuhat toetajat üle terve riigi.

"Siia oli umbes seitse kuni kaheksa tundi sõitu. Tõusime täna hommikul

kell kolm, et Virginia lõunaosast tulema hakata. Kuid siin on inimesi Tennesseest,

mis on veelgi kaugemal," rääkis Rolf. Tema sõnul näitab Trumpi Butlerisse tagasitulek seda, et ta ei kavatse alla anda.

Endist presidenti oodati Butlerisse pikisilmi, üle toimumiskoha lennanud Trumpi lennuk võeti vastu aplausi ja lehvituste saatel, kuid talle tavapäraselt, hilines ta lavale ligi tunni.

"Kell on 18.11. Samal ajal, 12 nädalat tagasi, sai tulistamine alguse. Palun kõigil minuga vaikusehetkeks ühineda," ütles Trump.

Kulisside taga töötasid aga kümned vabatahtlikud, et kutsuda inimesi üles end valijaks registreerima, mis on 5. novembril hääle andmise eelduseks.

"Oleme täna registreerinud kolmekohalise arvu. Mina isiklikult registreerisin just ühe ema koos tütrega. Nad ei olnud valimisteks registreeritud, kuid nüüd on, see on hea," rääkis vabatahtlik Zak.

Samal ajal on Harrise meeskond pidanud valimisvõidu nimel võtma endise presidendi kritiseerimisel agressiivsema suuna. Reedel esines Harris Michiganis, samuti kaalukeeleosariigis, kus süüdistas Trumpi töölistele katteta lubaduste andmises.

"Donald Trump annab suuri lubadusi, aga ta ei suuda kunagi neid täita," ütles Harris.