WSJ: USA vanglast välja vahetatud Vene relvaärimees Viktor But tegutseb taas

Ameerika Ühendriikides pikaks ajaks vangi mõistetud, kuid kaks aastat tagasi Venemaal kinni võetud USA korvpallitähe Brittney Grineri vastu välja vahetatud Vene relvakaupmees Viktor But (ingliskeelses kirjapildis Bout) on tagasi rahvusvahelises relvakaubanduses, teatas väljaanne The Wall Street Journal (WSJ) pühapäeval.