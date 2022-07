CNN: Biden tahab Viktor Buti vahetada Whelani ja Grineri vastu

"Plaan vahetada But Whelani ja Grineri vastu sai Bideni toetuse pärast seda, kui vahetust oli selle aasta algusest arutatud," ütlesid CNN-ile asjaga kursis olevad inimesed.

USA välisminister Antony Blinken teatas kolmapäeval, et USA esitas nädalaid tagasi Moskvale ettepaneku Whelani ja Grineri vabastamise kohta, vahendas CNN.

Blinken ütles, et kavatseb ameeriklaste vabastamist arutada sel nädalal oma Venemaa kolleegi Sergei Lavroviga.

"Minu hinnangul on kasulik edastada venelastele selgeid ja otseseid sõnumeid meie prioriteetide kohta. Need hõlmavad ka Grineri ja Whelani vabastamist," ütles Blinken.

Bideni administratsiooni kõrge ametnik ütles, et Moskva pole veel Washingtoni pakkumisele reageerinud. Ametnik keeldus "pakkumise" üksikasju kommenteerimast.

Vene võimud vahistasid Grineri veebruaris. USA naiskonnaga kaks korda olümpiavõitjaks kroonitud Grineri pagasist leiti 17. veebruaril Šeremetjevo lennujaamas e-sigareti kapslid, mis sisaldasid kanepiõli ja mis on Venemaal keelatud. Griner on üks maailma parimaid korvpallureid.

Whelan vahistati 2018. aasta detsembris Moskvas. Vene kohus mõistis endise USA merejalaväelase Whelani spionaažis süüdistatuna 16 aastaks vangi.

USA süüdistab Buti relvade ebaseaduslikus toimetamises Aafrika, Lõuna-Ameerika ja Lähis-Ida piirkonda. But on endine Vene sõjaväelane, kes lahkus teenistusest 1993. aastal

Kahekümnendates aastases mehena sukeldus ta rahvusvahelisse illegaalsesse relvaärisse ning temast sai "legend". Ta on smugeldanud kõiksugu sõjatehnikat valimatult ja kõigile, kellel neid vaja on läinud, sealhulgas ka eri pooltele ühes ja samas konfliktis.

USA võimud pole pikka aega toetanud vangide vahetamist. Bideni administratsioonis sai vangide vahetamise idee uue hoo sisse selle aasta alguses. Siis vahetati vangistuses olnud USA endine merejalaväelane Trevor Reed Venemaa piloodi Konstantin Jarošenko vastu.

Novembris toimuvad USA-s vahevalimised. Grineri ja Whelani vabastamine annaks Valgele Majale vajaliku poliitilise võidu.

Vene presidendi administratsiooni pressiesindaja Dmitri Peskov kinnitas neljapäeval ajakirjanikele, et kokkulepet võimalikuks vangide vahetuseks USA ja Venemaa vahel veel ei ole. Peskovi sõnul on tavatu ameeriklaste otsus arutada sellist ettepanekut avalikult ning selliseid kommentaare ei tehta tavaliselt enne kui kokkulepe on sõlmitud, vahendab The Washington Post.

Vene välisministri kõneisik Maria Zakharova ei kommenteerinud neljapäeval antud teemat detailselt, kuid rõhutas, et arvesse peab võtma nii Venemaa kui ka Ameerika Ühendriikide huve. Ka Zakharova kinnitas üle, et konreetne kokkulepe praegu puudub.

Venemaa on pikalt soovinud Viktor Buti vabastamist alates mehe arreteerimisest 2008. aastal Tais.