Kohvi kiire hinnatõus maailmaturul on jõudnud ka Eesti poodidesse

Kohvi hind on maailmaturul teinud hüppelise tõusu, mis nüüdseks on ka Eesti poelettidele jõudnud. Inimesed on juba oma kohvitarbimist koomale tõmmanud ning kohvi ostetakse poest üha sagedamini soodushinna perioodil.

Viimase paari kuuga on kohvi hind hüppeliselt tõusnud. Müüjad ütlevad, et odava kohvi aeg on ilmselt igaveseks läbi.

Kohvi maailmaturu hind kujuneb börsil, kus hinnakõver on viimasel ajal üha ülespoole sööstnud.

"Kui kolm-neli aastat tagasi robusta uba maksis umbes 1300–1500 dollarit tonn, siis paar nädalat tagasi oli 5500 dollarit. Me (hinnatõusu) lõppu praegu ei näe, loodame, et mingi hetk (hind) stabiliseerub. Aga vanu hindu, ma ei usu, et enam tagasi tuleb. On lõpetatud tootmist ja paraku varsti on ilmselt luksuskaup," lausus Lavazza Eesti müügijuht Andres Paal.

Nüüdseks on hinnatõus poeriiulitele jõudnud.

"Viimase kuue kuu jooksul on hinnatõus olnud umbes neli kuni 20 protsenti. Kui mõelda eelneva ja üle-eelmise aasta peale, siis hinnatõus kokku on olnud juba üle 50 ja üle 60 protsendi. Kui me vaatame aasta lõpuni, prognoosime kolme- kuni seitsmeprotsendist hinnatõusu. Lähitulevikus me hinnalangust kahjuks kohviturul ei näe," ütles Prisma sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru.

"Tootjad tõstavad (hinda) erinevas tempos. Esimesed hinnatõusud jõudsid siia südasuvel, juulis, ja mõned tõusud on veel ootel. Aga ütleme, et oktoobri lõpuks-novembriks on kõik hoiatatud hinnatõusud toodetesse jõudnud," lausus Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson.

Peamised kohvitootjad Brasiilia, Kolumbia ja Vietnam on maadelnud kliimamuutustest tingitud mõjudega, mis on kahandanud saagikust.

"Eelmine saagikus oli ääretult väike seoses ilmastikutingimustega ja ka järgmisest saagist ei oodata midagi väga palju paremat. See on reaalselt mõjutanud seda, et kohvi turul on vähem saada ja see on hinda üles ajanud," ütles Niitaru.

Ent põhjuseid on teisigi.

"Põhjus on ka tarbimise kasv. On Euroopa Liidu seadused. Brasiilias tehakse päris palju robusta uba, on seal kõige populaarsem uba, aga kuna seal kasutatakse teatud pestitsiide, mida Euroopa Liit ei aktsepteeri, siis neid lihtsalt tuua ei saa," nentis Paal.

See omakorda aga mõjutab tarbimist. Rimis on kohvi müügimaht langenud aastaga 10 protsenti, ent kahe aastaga koguni 20 protsenti.

"Kohv on alati olnud selline kategooria, mis klientide ostukorvi jõuab läbi kampaaniapakkumise. Ja mis me näeme, on see, et osakaal, mis ostetakse kampaaniast versus tavahind, on veel tõusnud. See hakkab liginema 80 protsendile. See on päris suur muutus ehk siis tarbija tunnetab seda," lausus Rimi ostujuht Marilin Jürisson.

"Kaupmees arvestab, et mahud kukuvad natukene tagasi. 10 protsenti hinnatõusu on juba see lävend, mis mingisuguse jälje nii-öelda tükimüüki jätab," ütles Anderson, kelle sõnul on tänavu üheksa kuuga kohvi müük langenud viis protsenti.

Hinnatundlikumad tarbijad on ka oakohvi pisut soodsama jahvatatud kohvi vastu vahetama asunud. See omakorda mõjutab aga automaatsete kohviaparaatide müüki, mis kuni eelmise aastani tegi müügikasvu. Tänavu on nende müük aga kuni 20 protsenti kukkunud.