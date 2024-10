Läti valitsus kiitis heaks 2025. aasta riigieelarve eelnõu

Selle aastaga võrreldes ootab Läti tulude kasvu 583 miljoni euro võrra ja kulude kasvu 876 miljoni euro võrra.

Kolmandik kuludest läheb sotsiaalkaitsele, üle kümne protsendi kaitsele ning üle seitsme protsendi haridusele.

Järgmise aasta eelarvepuudujäägiks on kavandatud 2,9 protsenti sisemajanduse koguproduktist, mis oleks küll nõuetekohane, kuid on oht seda ületada, kui majandus ei arene ootuspäraselt, ütles fiskaaldistsipliini nõukogu esindaja Andrejs Jakobsons valitsuse istungil.

Parlamendis tuleb kindlasti tuline arutelu ning lõplikud otsused võivad erineda sellest, mida praegu valitsus toetab, märgib LSM.

Vastuoluline on ühe protsendipunkti suurune pensioni osamaksete muutus, mis peaks järgmise nelja aasta jooksul korvama riigieelarves tööjõumaksude muudatustest tuleneva puudujäägi umbes 100 miljoni euro mahus. Hoolekandeministeerium on kommenteerinud, et see otsus tulevasi pensione ei mõjuta.

Läti valitsus on nõustunud ka edasi liikuma plaaniga kehtestada järgmise kolme aasta jooksul pankadele erakordne kasumimaks, kui pangad laenuandmist ei suurenda. Eelmisel nädalal ütlesid pankade esindajad, et maks laenuandmist ei suurenda, kuna majandus on liiga aeglane.

Sõidukimaks tõuseb kümme protsenti, alkoholi ja karastusjookide aktsiisid tõusevad veidi.

Riigieelarve seaduse eelnõu esitatakse seimile eeldatavasti teisipäeval. Viimane lugemine peaks toimuma novembri keskpaigas.