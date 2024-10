ERR Lätis: valitsus nimetab järgmise aasta eelarvet majanduskasvu soodustavaks

Läti statistikaameti andmeil on kolmandas kvartalis üle nelja protsendi vähenenud tootmine ja 2,3 protsenti teenuste osutamine. Kogu aastaks prognoosib Läti keskpank siiski 0,6-protsendilist SKT kasvu.

"Läti ettevõtjad on pidanud väga lühikese aja jooksul korraldama ümber oma töö ja leidma uusi turge. Samuti tuli välja töötada tooteid ja teenuseid, millega olla konkurentsivõimeline. See on nõudnud raha ja vähendanud majanduskasvu. Palgad on tõusnud palju kiiremini kui tootlikkus. Viimase aasta jooksul on avaliku sektori palk tõusnud 10 kuni 20 protsenti. See on sundinud ka erafirmasid maksma rohkem töötasu," rääkis Läti tööandjate konföderatsiooni peadirektor Kaspars Gorkšs.

Läti valitsus peab uue aasta eelarvet ka majanduskasvu soodustavaks eelarveks. Arvesse võeti tööandjate organisatsioonide soove: maksuaruandlus muutub selgemaks, töötajale jääb rohkem raha kätte ja käibemaks ei tõuse.

"Muudame maksusüsteemi nii, et sisetarbimine tõuseks ja majandus areneks. Suuname majandusse järgmisel aastal 250 miljonit eurot, et suurendada tarbimist ja vähendada töötajate maksukoormust. 95 protsendil töötajatest jääb järgmisel

aastal rohkem raha kätte. Majandust kasvule aitavaid meetmeid on teisigi. Usun, et järgmisel aastal hakkab majandus päris kindlasti kasvama," selgitas Läti majandusminister Viktors Valainis.

Tööandjate sõnul ootavad ettevõtete juhid ka kaugemat vaadet. Läti majanduses on puudu umbes 100 000 töökätt, samas on riigis suur nende hulk, kes üldse tööl ei käi.

"Näeme, et on püstitatud suur eesmärk kahekordistada 10 aasta jooksul sisemajanduse kogutoodangut. Kuidas aga selleni jõuda, sooviksime näha palju selgemalt," ütles Gorkšs.

Läti probleem on ka see, et Eesti ja eriti Leeduga võrreldes annavad pangad vähem laene.

"Eelarvepaketis on välja töötatud pankade solidaarsusmaks, mis annab võimaluse saada lähiaastatel kommertspankadelt riigieelarvesse rohkem kui 200 miljonit eurot. Kuid pankadel on võimalus seda maksu ka mitte tasuda, kui nad hakkavad rohkem laenama," selgitas Valainis.

Majandusministril on mõte hakata reguleerima toidukauba hinda. Selle idee sisu ei ava ta enne koalitsioonipartnerite heakskiitu.