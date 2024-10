Rutte: NATO kaitseministrid arutavad Zelenski võiduplaani sel nädalal

Zelenski tutvustas viiepunktilist plaani kolmapäeval Ukraina ülemraadale.

"Esimene punkt on kutse NATO-sse, kohe," ütles president seadusandjatele.

Zelenski sõnul on Moskva suutnud õõnestada Euroopa julgeolekut seetõttu, et Ukraina ei kuulu USA juhitavasse kaitseallianssi.

Kreml hoiatas seepeale, et Kiiev surub allianssi "otsekonflikti" poole Venemaaga.

NATO riigid on kuulutanud, et Ukraina on "pöördumatul teel" liikmesuse poole, kuid USA ja Saksamaa on juhtinud vastuseisu kohesele liikmeksvõtule.

Kui Ruttelt kolmapäeval selle kohta küsiti, kordas ta NATO seisukohta, öeldes: "Ma ei saa täna täpselt visandada, milline on tee, kuid ma olen täiesti kindel, et tulevikus Ukraina ühineb meiega."

Rutte ütles, et kolmapäeval avaldatud plaan on "tugev signaal Zelenskilt", kuid lisas: "See ei tähenda, et saan siin öelda, et toetan kogu plaani."

"Plaanil on palju aspekte ning palju poliitilisi ja sõjalisi küsimusi, mida me peame ukrainlastega tõesti läbi rääkima, et mõista, mis on selle taga, et näha, mida me saame teha, mida me ei saa teha," rääkis Rutte.

Rutte märkis, et allianss jätkab ulatusliku sõjalise abi suunamist Ukrainasse.

NATO peasekretäri sõnul peab Moskva mõistma, et allianss teeb seda seni, kuni Venemaa jätkab oma sõjategevust.

Zelenski esitab ka Ukraina võiduplaani Euroopa Liidu liidrite tippkohtumisel neljapäeval Brüsselis.