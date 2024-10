Erakonnad püüavad kohalikeks valimisteks uus liikmeid värvata

Kohalike valimisteni on jäänud aasta ning erakonnad on alustanud ettevalmistustega. Kõik parlamendierakonnad püüavad juurde leida uusi liikmeid, kellest paljud hakkavad kandideerima ka kohalikel valimistel.

Erakond Isamaa teeb ettevalmistusi nii kohalikeks kui ka juba riigikogu valimisteks.

"Me tegutseme selle nimel, et me võidaksime kohalikud valimised. Aga me saame väga hästi aru, et me suudame Eesti poliitikat muuta paremaks alles 2027. aastal," ütles Isamaa liige Jaanus Karilaid.

Isamaa erakonnaga liitus suve jooksul 65 inimest. Keskerakonnaga liitus 50 ning hulk avaldusi ootab veel läbi vaatamist. Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga liitus 26 ja Reformierakonnaga 20 inimest. Eesti 200 sai suve jooksul üheksa uut liiget. Need andmed pärinevad erakondadelt.

EKRE täpset liitujate arve öelda ei osanud. Erakonna madalseisust tänaseni on liikmete arv suurenenud pea 300 võrra, kuid osa liitumisavaldusi oli varasemast ajast. EKRE aseesimehe Mart Helme sõnul on erakond mehitanud liikmete lahkumisest tühjaks jäänud Tartu ja Harjumaa piirkonda. Ja nüüd valmistutakse kohalikeks valimisteks.

"Selle nimel töö käib praegu. Me oleme istunud koos juhatuses ja juttu on ka volikogus, me juba praegu tegeleme nimekirjadega," ütles Helme.

Lahkumiste laine tabas pärast esimehe vahetust ka Keskerakonda. Erakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et Keskerakonnaga liituvad praegu ettevõtjad, õpetajad, kultuuriinimesed ja nad võiksid osaleda valimistel.

"Jah, on ka sellised, kes juba praegu annavad väga selgelt signaali, et nende eesmärk on aktiivne poliitiline tegevus, mitte ainult liikmesus," lausus Kõlvart.

Valimistele mõeldes otsivad sotsiaaldemokraadid (SDE) oma ridadesse kohalikul tasandil aktiivseid inimesi.

"Mida rohkem on inimesel huvi oma kodukandi eest seista ja tal on teadmised ja oskused, kuidas saab ühisesse eesmärki panustada, siis sellised inimesed on kõik väga teretulnud," lausus SDE aseesimees Anti Allas.

Reformierakonna peasekretär Timo Suslov ütles, et ka Reformierakond tegeleb aktiivselt uute liikmete otsimisega.

"Eks kõigil on oma eesmärk ja ma arvan, et paljud leiavad ennast kandideerimas erinevates piirkondades. See on ju ka selle mõte," lausus Suslov.

Suslovi sõnul käib Reformierakonnas eeltöö valimisnimekirjade koostamiseks. Kohalikud valimised on aasta pärast 19. oktoobril.