Kallas näeb KOV-valimiste erakonna võimaliku Tallinna esinumbrina Terrast

"Hendrik Terras on üks variantidest, kes võiks olla ka linnapeakandidaat," ütles Kallas.

Samas ütles ta, et ka näiteks Liisa Pakosta oleks selleks võimeline. Ta ei välistanud ka eelmiste valimiste ajal Tallinnas Eesti 200 linnapeakandidaadina kandideerinud Marek Reinaasa, ent kahtles, kas Reinaas seekord ise soovib linnapeakandidaadina kandideerida. Samuti rõhutas ta võimalike uute inimeste osalemise tähtsust.

"Ma ei välista praegu mitte kedagi," ütles Kallas.

Kuigi erakonna esimeestel on tavapärane kandideerida suurimas omavalitsuses ehk Tallinnas, ütles Kallas, et tema kandideerib Tartus, nagu ka eelmistel KOV-valimistel kui ta samuti Eesti 200 esimees oli.

"Mina kandideerin Tartus. Tartu on meil üks tugevamaid piirkondi ja seal ei ole ka suuri muutusi tulnud. Seal tuleb meil kindlasti üks tugevamaid nimekirju. Ja see nimekiri tuleb ka pikem, sest meie noorte inimeste hulk on suur," lausus Kallas.

Kristina Kallas ütles, et Eesti 200 eesmärk on panna 79 omavalitsuses nimekirjad välja ja kaasata võimalikult palju uusi nimesid.

"Nimekirjade koostamine juba käib. Nende kinnitamine on kohalike osakondade või üldkogude teha," ütles Kallas.

Ta märkis, et erakonna põhilised esinumbrid saavad ilmselt kinnituse mai lõpus või juuni alguses.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad järgmise aasta 19. oktoobril.