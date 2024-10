Wall Streeti ärihaid üritavad Trumpi võimalikust võidust kasu lõigata

Küsitlused viitavad, et seis on USA presidendivalimiste eel tasavägine. Samas on viimaste nädalate jooksul toimunud turul muutusi, mitmed investorid vaatavad nende varade poole, mille väärtus tõuseks, kui vabariiklased peaksid valimised võitma.

Näiteks eravanglate haldaja GEO Group aktsia on kerkinud viimaste nädalate jooksul 21 protsenti, krüptofirma Riot Platforms aktsia on kerkinud 34 protsendi võrra, vahendas The Wall Street Journal.

Tuntud investor Dan Loeb arvab, et Trumpi võit on muutunud tõenäolisemaks. Tema 11 miljardit väärt firma hakkas suurendama positsioone firmades, mis võiksid Trumpi võidust kasu saada.

"Me eeldame, et väljapakutud America First poliitika tariifid suurendavad kodumaist tootmist, kulutusi taristusse, tõstab teatud kaupade hindu," kirjutas Loeb investoritele saadetud kirjas.

Finantsfirma RBC BlueBay Asset Management tippjuht Mark Dowding ütles, et on alates septembri lõpust teinud üha rohkem tehinguid, mis peaksid kasu tooma, kui Trump võidab. Tema grupp haldab 130 miljardi dollari väärtuses varasid ning Dowding on keskendunud intressimääradele ja valuutadele.

Dowding eeldab, et dollar tugevneb. Ta eeldab, et Trumpi tollipoliitika tõttu kiireneb ka inflatsioon. Trump on järjepidevalt lubanud, et hakkab oma teisel ametiajal ajama agressiivset tollipoliitikat. Sellest tingitud kulude tõus kandub tavaliselt üle tarbijatele.

Dowding lendas eelmisel nädalal Londonist USA-sse ja kohtus seal poliitikute ja lobistidega. Ta ütles, et vabariiklased on palju enesekindlamad, kui ta varem eeldas.

Trumpi ja Harrise seis on siiski tasavägine ning investorid pole selgeltnägijad. Näiteks Californias tegutseva riskifondi asutaja Vineer Bhansali valmistub ka selleks, et Harris võib valimised võita. Ta ütles, et sarnane taktika tasus end ära ka 2016. aastal.

Mõned investorid proovivad üldse pigem riske maandada. New Yorgis tegutseva riskifondi PinnBrook Capital asutaja Zachary Kurz ütles, et vähendab ebakindluse tõttu oma positsioone börsil. Ta tõi välja, et olukord on ettearvamatu, pole teada, kuidas turud võivad valimistulemustele reageerida, vahendas The Wall Street Journal.