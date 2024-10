Tervisekassa juhatuse liige: me ei saa nimistupõhise perearstiabiga hakkama

Tervisekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles ETV saates "Terevisioon", et tervisekassa ei saa enam nimistupõhise perearstiabiga hakkama. Ta märkis, et kuna perearste on puudu, hakkab tulevikus üks perearst koos abilistega tegelema ühe patsiendinimistu asemel mitme nimistuga.

"Kui me räägime sellest, kui palju meil on perearste puudu, siis umbes 10 protsenti nimistutega töötavatest perearstidest. See on üle 70 perearsti. Täna on see puudujääk korraldatud läbi asendusarstide, samas meil on veel mitmeid konkursse üleval, me otsime perearste. See probleem on ajas süvenenud. Paraku me näeme, et see probleem süveneb ka edaspidi," kurtis Parv perearstide puuduse üle.

"Meil on tegelikult juba täna 30 protsenti nimistutega töötavatest perearstidest pensioniealised. See on üle 200 perearsti. Ja tegelikult see tähendab seda, et neil on kasvõi homme õigus välja võtta oma teenitud puhkus," lisas ta.

Saatejuht Katrin Viirpalu küsis, kas uue korra järgi peab inimene nüüd helistama registraatorile, temale oma terviseandmed avaldama ja siis ootama, kas pereõde helistab talle tagasi ja kas ta üldse arsti juurde jõuab. Ta küsis veel, et kui perearste ei ole, siis millised on lahendused, et inimene saaks abi kätte.

Parv rääkis, et tervisekassa on sõlminud lepingu terviseagentuuriga, mis osutab perearstiabi.

"Tulles selle terviseagentuuri näite juurde, siis tegelikult on see lihtsalt üks abi täna, kus me lähme täna töötavate perearstide koormust vähendama. Meil on väga tublid pereõed, kes on võtnud vastutust juurde. Pereõed lahendavad kergemad tervisemured, pikendavad retsepte ja nad on väga suureks abiks, et arst saaks tegeleda raskemate haigetega. Teisalt on täna perearstide meeskondades nii-öelda kliinilised assistendid, kelle ülesandeks on tegeleda just selliste mittemeditsiiniliste probleemidega, korraldada patsiendi vastuvõtule pääsemist. Ta on ikkagi üks perearsti meeskonna liige, talle on väga täpsed ülesanded antud, et mis on tema õigused ja kohustused ja ta aitab siin," rääkis Parv.

Rääkides kaugvastuvõtust, ütles Parv, et see on see, kus samuti on võimalik teenuse osutaja töökoormust ja ressurssi kokku hoida.

Mitu perearsti nimistut ühe perearsti alla

"Aga teisalt selles vaates, kus me täna otsime lahendusi, meil on täna nimistupõhine perearstiabi. Üks nimistu, üks perearst. Me näeme, et me ei saa sellega tegelikult hakkama. See süsteem täna töötab, aga seda süsteemi on vaja täiendada uute töökorraldustega," sõnas Parv.

"Me oleme otsimas lahendusi, kus mitu perearsti nimistut saaksid teenust läbi ühe perearsti, läbi mitme üldarsti. Seal on meeskonnas pereõed, koduõde, ämmaemand, füsioterapeut. Täna on meil sellised piloodid nii Tõrvas kui ka Raplas," rääkis Parv.

"Perearst töötab oma laiendatud meeskonnaga. See võimaldab meil näiteks kolmele perearsti nimistule teenust osutada läbi ühe perearsti ja tema laiendatud meeskonna," lisas ta.

Parv tunnistas, et tegemist on uue töökorraldusega, mis võib patsientidele segadust tekitada. "Me otsime samas selle tugevusi ja ka nõrkusi. Me küsime patsientidelt, meeskondadelt ja ka valdadelt tagasisidet."

Parv tõstis esile ka kõnekeskuste tähtsust, mis peaks samuti perearstide tööd lihtsustama. "Kui kohe kõnele ei saa vastata, siis kõnekeskus annab võimaluse ja selle läbi saab patsiendile tagasi helistada," ütles ta.

Veel ühe võimalusena tõi ta välja digiteenindusplatvormid. "See tähendab seda, et patsient läbi arvuti esitab oma pöördumise perearsti meeskonnale. Ta saab seda teha õhtul, nädalavahetusel, talle sobival ajal. Perearst tegeleb sellega tööpäeva hommikul. See digiteenindusplatvorm on tervisekassa poolt testitud. Ma oleme ise katsetanud, et oleks vajalik funktsionaalsus, et see oleks turvaline. Ja see digiplatvorm kindlasti ka patsiendi vaates aitab seda probleemi edastada. Ja teisalt kui see probleem on perearsti töölaual, siis see digiplatvorm aitab prioritiseerida, et kas tegemist on kiire probleemiga või on pöördumine, millega saab tegeleda peale lõunat või järgmisel päeval," rääkis Parv.