Swedbank teenib Eestis kliendi kohta enim kasumit

Eri turgudel tegutsev Rootsi Swedbank teenis selle aasta kolme esimese kvartaliga Eestis kliendi kohta 272 eurot kasumit, millega Eesti klient on panga jaoks kõige kasumlikum, lähtub panga kolme kvartali tulemustest.

Swedbankil on kokku 7,4 miljonit eraklienti ja 553 000 äriklienti. Keskmiselt teenis pank kõikidelt turgudelt kliendiaasta esimese üheksa kuuga 215 eurot kasumit, mida on 10,4 protsenti vähem kui samal perioodil aasta varem.

Turgude vaates teenib pank vähim kliendi kohta Lätis, kus esimese üheksa kuuga õnnestus kliendi kohta teenida 168 eurot kasumit. Kõige kasumlikumad kliendid asusid Eestis, kus keskmiselt teeniti kliendi kohta kasumit 272 eurot.

Võrdluseks Rootsis õnnestus kliendi kohta kasumit teenida 233 eurot. Samas on Eestis Swedbankil teiste turgudega võrreldes äriklientide suur osakaal. Kui keskmiselt on ärikliente panga klientidest seitse protsenti ja näiteks Rootsis 6,3 protsenti, siis Eestis on ärikliente lausa 12,5 protsenti.

Swedbanki kasum kliendi kohta 2024. aasta esimesed üheksa kuud:

Andmed pärinevad Swedbanki kolmanda kvartali tulemustest, ERR-i arvutused

Huvitav on ka võrdlus pangakontorite võtmes. Selles ilmneb sama seis. Kasum pangakontori kohta on samuti Eestis suurim.

Rootsis on Swedbankil 143 pangakontorit, millega Rootsis teenis ettevõte esimese kolme kvartaliga kontori kohta 6,6 miljonit eurot kasumit. Samas Eestis, kus Swedbankil on alles 15 kontorit, teenis ettevõte kontori kohta kasumit 18,7 miljonit eurot.

Swedbanki kasum kontori kohta 2024. aasta esimesed üheksa kuud: