Regionaalministeerium plaanib Ida-Virumaal toetada kahe kortermaja ehitust

"Ida-Virumaal erainvestoritele suunatud elamuarenduse toetusmeetme eesmärk on anda tõuge uute, kaasaegsete elamispindade lisandumiseks Ida-Virumaa kinnisvaraturule. Täna näeme meetmega ette vähemalt kaheksa korteriga uute elamuarenduste rajamist," ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi regionaalarengu osakonna nõunik Andres Heldring.

Toetust kavandab regionaal- ja põllumajandusministeerium Ida-Virumaa programmi eelarvest. "Arvestades tänaseid eelarve võimalusi saame esialgu rääkida kuni kahe kortermaja ehitusest. Tehnilises mõttes eraldatakse erasektorile tagastamatut toetust vähese tähtsusega abina," märkis Heldring.

Plaanis on toetada elamuarendusi, mille eesmärk on korteriomandite müük. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi sõnul on nad sellise toetusskeemi välja mõelnud arvestades Ida-Virumaa omavalitsuste liidu soove.

Täpsemaid toetuse detaile lubab ministeerium lähinädalatel, sest lõplikud tingimused on veel ette valmistamisel.