Karis: riigieelarve peab olema lihtsalt arusaadav

President tunnistas neljapäeval "Vikerraadios" Mirko Ojakivile antud pikemas intervjuus, et kui algas debatt riigieelarve läbipaistvuse teemal, siis tuli talle kõik väga tuttav ajast, kui ta seitse aastat tagasi oli veel riigikontrolör.

"Probleem ei ole uus, aga ikka jätkub samas stiilis. Toona oli tulemuspõhise eelarvestamise võimalus õhus ja ma ütlesin, et see võib tekitada keerulisema olukorra tekstist arusaamises. Küsimus pole ju eelarve tegevuspõhisuses või kulupõhisuses, eelarve peab olema lihtsalt arusaadav," ütles Karis.

Presidendi sõnul vajab riigieelarvest aru saamine praegu raamatupidaja teadmise või raamatupidaja abi.

"Aga riigikogu liige ega laiem avalikkus pole eriharidusega. Sa pead otsima ja lõpuks midagi leiad. Aga sa leiad, mida seal on, aga siis saad aru, mida seal pole."

Samas avaldas president arvamust, et eelarve arusaadavuse parandamine on riigikogu enda kätes. Ka parlamendil jätab soovida süvenemise aste ja seda tuleks tõsta, lisas ta.

Saatejuht palus presidendil kommenteerida rahandusminister Jürgen Ligi sõnu pärast riigieelarve esimest lugemist, et "parim argument riigikogu rolli suurendamise vastu riigieelarve menetluses on viis minutit riigikogu debatti".

President ütles, et rahandusminister räägib oma nime ja näoga ning igaühel endal on võimalik anda hinnang, kas see stiil sobib.

"Minul on väga raske öelda, sest mina olen subjektiivne - mina tean Jürgen Ligi juba lapsepõlvest. Mina olen teda lasteaiast ära toonud ja koos temaga trennis käinud. Nii et ma ei ole objektiivne talle hinnangut andes," ütles Karis.

President nõustus kriitikaga, mida on teinud riigieelarve baasseaduse kohta õiguskantsler ja riigikontrolör. Samuti nõustus ta viimase kriitikaga, et baasseaduse muutmine teadmisega, et sellel mingit mõju ei saa olema, on vähese ressursi raiskamine ja tühi töö.

Karisel oli sõnum ka valitsusele: ei tasu oma mõtteid rahva ette tuua enne, kui asjad ei ole endale selgeks tehtud. See kõik sööb presidendi sõnul inimeste usaldust.

"Rahvas saab ju aru, et julgeolekumaks on vajalik. Aga kui nad näevad, et see ei lähe õigesse kohta, siis kaob usaldus kiiresti. Usaldust tagasi saada on aga palju raskem kui seda kaotada," sõnas Karis.