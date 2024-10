WSJ: Trump katkestab töösidemed algatusega "Projekt 2025" seotud isikutega

Kõigil isikutel, kes on seotud mõttekoja Heritage Foundation algatusega "Projekt 2025", ei lubata Trumpi meeskonnas töötada, kirjutab Wall Street Journal.

"Projekt 2025" on ligi 900-leheküljeline poliitiliste soovituste nimekiri järgmisele vabariiklasest presidendile. See sisaldab ettepanekut laiendada presidendivõimu ja rakendada ultrakonservatiivset sotsiaalpoliitikat.

Demokraadid on korduvalt kasutanud algatust vabariiklaste poliitika ründamiseks.

Samas on Trump ja tema meeskond algatuse korduvalt hukka mõistnud.

Võimalikuks uueks ametiajaks valmistuva Trumpi meeskond kasutas algatuse ligi 900 lehekülje pikkuse dokumendi puhul kiirklahvi "Control+F" ja eemaldas Trumpi potentsiaalsest ülemineku meeskonnast kõik isikud, kellel on algatusega mingigi seos.

Isegi nime mainimisest autori märkuses peatüki lõpus piisas, et takistada sellel isikul Trumpi ülemineku meeskonda tööle saada. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul lõppesid viimastel nädalatel mitmel juhul mitteametlikud töövestlused järsult pärast seda, kui dokumendist leiti kandidaadi nimi.

"Projekt 2025" on praegustel presidendivalimistel palju kõneainet tekitanud.

Septembris toimunud presidendidebati ajal kasutas demokraatide kandidaat Kamala Harris algatust vastasleeri kritiseerimiseks, kirjutab BBC.

"See, mida te täna õhtul kuulete, on üksikasjalik ja ohtlik plaan nimega "Projekt 2025", mida endine president kavatseb ellu viia, kui ta uuesti valituks osutuks," ütles Harris valimisdebati alguses.

Trump väitis aga, et tal pole algatusega mingit seost.

Samas on kümned endised Trumpi administratsiooni ametnikud panustanud mõttekoja ettepanekutesse – see on omakorda andnud demokraatidele võimaluse endist presidenti rünnata.

Reaktsioon konservatiivse mõttekoja ettepanekutele on olnud mõlema poliitilise leeri poolt väga intensiivne.

Pärast nii demokraatide kriitikat kui ka Trumpi kampaaniameeskonna süüdistusi, et ametnikud püüavad liialdada oma mõjuga endise presidendi üle, astus projekti juht tagasi.

Vaatamata sellele, et Trump end algatusest distantseeris, on see valimistel jätkuvalt esile kerkinud.

Heritage Foundation on Washingtoni üks silmapaistvamaid parempoolseid mõttekodasid. Esimest korda koostas mõttekoda poliitikaplaanid tulevase vabariiklaste administratsiooni jaoks 1981. aastal, kui Ronald Reagan oli ametisse asumas.

Mõttekoda on koostanud sarnaseid dokumente korduvalt, sealhulgas 2016. aastal, mil Trump presidendivalimised võitis. See on aga tüüpiline, et USA mõttekojad pakuvad tulevastele valitsustele poliitiliste soovide nimekirja.

Aasta pärast Trumpi ametiaja algust uhkeldas mõttekoda sellega, et Valge Maja oli vastu võtnud peaaegu kaks kolmandikku mõttekoja ettepanekutest.

"Projekti 2025" avalikustati 2023. aasta aprillis, kuid demokraatide vastuseis dokumendile on valimiste jooksul hoogustunud.

Demokraatidest poliitikud on käivitanud ka töörühma "Peatage Projekt 2025" ja loonud vihjeliini, et koguda siseteavet Heritage'i tegevuse kohta.

Harrise kampaania on projekti järjepidevalt esile toonud.

Trump hakkas dokumendist kaugenema juuli alguses.

"Ma ei tea "Projektist 2025" midagi," postitas Trump sotsiaalmeediaplatvormile Truth Social. "Mul pole õrna aimugi, kes selle taga on."

"Ma ei nõustu mõne asjaga, mida nad ütlevad, ja mõned asjad, mida nad ütlevad, on täiesti naeruväärsed ja õõvastavad," lisas ta.

Presidendidebati ajal Harrisega oli Trump diplomaatilisem ja ütles, et dokumendis sisalduvate ideede hulgas on "mõned head, mõned halvad".

Projekti koostanud meeskond oli aga täis endisi Trumpi nõunikke.

Heritage'i sõnul andis dokumendile oma panuse üle 100 konservatiivse organisatsiooni, sealhulgas paljud, mis oleksid Washingtonis väga mõjukad, kui Trump presidendiks saaks.

Dokument seab neli peamist poliitilist eesmärki: perekonna taastamine Ameerika elu keskpunktina; haldusriigi lammutamine; riigi suveräänsuse ja piiride kaitsmine ning vabalt elada võimaldavate seaduste kaitsmine.

Algatus teeb ettepaneku suunata föderaalne bürokraatiasüsteem, sealhulgas sõltumatud asutused, nagu justiitsministeerium, presidendi otsese kontrolli alla.

Samuti nõuab algatus tuhandetelt valitsustöötajatelt töökohtade kaitse kaotamist, keda võiks seejärel asendada poliitiliste ametissenimetatud isikutega.

Dokumendis märgitakse, et FBI on "ülespuhutud, ülbe ja üha enam seadusevastane organisatsioon". Algatus nõuab FBI ja mitme teise föderaalameti drastilist ümberkorraldamist ning haridusministeeriumi täielikku likvideerimist.

Ka soovitab algatus kärpida reguleerimist ja valitsuse kulutusi.

Aborditeemat mainib algatus umbes 200 korda. See on ka algatuse kõige rohkem vaidlusi tekitanud teema.

Dokumendis ei nõuta täielikku üleriigilist abordikeeldu – Trump on öelnud, et ta ei kirjutaks sellisele seadusele alla –, kuid tehakse ettepanek keelustada rasedusekatkestamise ravim mifepristoon.

Üldisemalt soovitab algatus, et tervishoiuosakond peaks "säilitama piiblipõhist, sotsiaalteadustega kinnitatud abielu ja perekonna määratlust".

Abordi osas erineb dokument üsna oluliselt vabariiklaste platvormist, mis mainib sõna "abort" vaid korra. Platvormi järgi tuleks abordiseadused jätta üksikute osariikide otsustada, kuid hilised abordid (mida platvorm täpsemalt ei määratle) tuleks keelata.

Dokumendis pakutakse välja USA ja Mehhiko piiril asuva müüri rahastamise suurendamine – üks Trumpi 2016. aasta valimislubadustest.

"Projekt 2025" teeb ka ettepaneku sisejulgeolekuministeeriumi lammutamiseks ja ühendamiseks teiste immigratsiooni täitevüksustega teistes ametkondades ning ka suurema ja võimsama piirivalveoperatsiooni loomiseks.

Teised immigratsiooniteemalised ettepanekud hõlmavad kuritegevuse ja inimkaubanduse ohvrite viisakategooriate kaotamist, sisserändajate lõivude suurendamist ja lisatasu maksvate migrantide taotluste menetlemise kiirendamist.

Dokumendis tehakse ettepanek kärpida föderaalset raha teadusuuringuteks ja taastuvenergia investeeringuteks ning kutsutakse üles järgmist presidenti "peatama sõda nafta ja maagaasi vastu".

Süsinikdioksiidi vähendamise eesmärgid tuleks algatuse järgi asendada jõupingutustega energiatootmise ja energiajulgeoleku suurendamiseks.

Dokument esitab kaks erinevat nägemust tariifide kohta ning selle kohta, kas järgmine president peaks püüdma hoogustada vabakaubandust või hoopis tõstma imporditõkkeid.

Mõttekoda soovitab keelustada pornograafia ning sulgeda sellele juurdepääsu võimaldavad tehnoloogia- ja telekommunikatsiooniettevõtted.

Samuti sisaldab algatus ettepanekut kaotada kõigist seadustest ja föderaalmäärustest hulk termineid, sealhulgas "seksuaalne sättumus", "sooline võrdõiguslikkus", "abort" ja "reproduktiivõigused".

Mõttekoda märgib, et algatuse eesmärk on lõpetada mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasamise programmid koolides ja valitsusasutustes.