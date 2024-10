Riigi tehisintellekti programmijuht lahkus ametist erimeelsuste tõttu juhtkonnaga

Indrek Seppo asus MKM-is tehisintellekti programmijuhina tööle tänavu augustis. Tema tööülesanne oli tegeleda tehisintellekti tegevuskava elluviimisega, fookusega avaliku sektori suunal ja eesmärk oli nii avalikus sektoris kui ka laiemalt hoogustada ja toetada tehisintellekti laialdast kasutamist.

Sel nädalal lahkus Seppo ametist. Neljapäeval selgitas ta sotsiaalmeediasse tehtud postituses, miks ametist lahkus.

"Välisest küljest sai kõik alguse lihtsast vaidlusest. Õieti küsimusest – kas me oleme kindlad, et üksnes Samsungi ja iPhone (aga nt mitte Google) telefonide lubamisest tulenev turvavõit on suurem kui sellega seotud rahaline kaotus ametnikele või nende töökvaliteedi langus. Mõlemad vastused on võimalikud, mind huvitas, kuis see kaalumine toimunud on. Ehk isegi sinnani jõuda, et riik – seades seadmetele nõudeid – veidi neist hüvitaks (osa riigist – nagu Välisministeerium – seda muuseas teeb)," selgitas Seppo, kelle hinnangul vähendaks selline samm avaliku sektori töövõimet märgatavalt.

"Ma reageerisin sellele sisechatis, öeldes kõige muu kõrval, et "Ma tahan seda analüüsi näha, mille alusel tõmmatakse kärbete ajal riigisektori tootlikkus alla. Ja mitte MKM-i töötajana, vaid päris marus oleva kodanikuna. Tõsiselt. Ma arvan, et ka laiemale avalikkusele pakuks tõsist huvi". Selgub, et ma puutusin sellega liiga õrna kohta. Avaliku sektori avalikkust. See küsimus on tegelikult laiem – avalik sektor on veidi enam endasse tõmbunud, kui mu maitse jaoks mõistlik oleks. Me keskendume veidi rohkem sellele, et asjad ilusad paistaksid, kui sellele, et neid ilusaks teha – ja teinekord ka enda vastu aus olla, et paremaks tegemise ruumi on," kirjutas ta.

"Ma sain kaks päeva hiljem oma ülemuselt kõne, kes teatas, et kui ma nii edasi lähen, lastakse mind lahti. Põhjenduseks – tegemist on kriitikaga MKM-i allasutuse aadressil ja seda teha ei tohi," lisas Seppo.

Seppo ütles, et osad otsused nõuavad oma mõju tõttu häid põhjendusi ja kui neid ei anta, siis tekib probleem.

"Ma väljendasin teist mitmetele juba samal päeval, et ilmselt mu päevad seal on loetud. Ja et ma tunnen end avalikkust nii kohutavalt pelgavas avalikus sektoris ebamugavalt. On asju, mis peavad jääma maja sisse – ja need on minust sinna alati jäänud. Aga on ka otsuseid, mis nõuavad oma mõju tõttu häid põhjendusi, ja kui neid ei tule ega tule, siis on meil probleem. Kui sisemised kanalid ammenduvad, peab ka ametnik olema kodanik. Muidu me head riiki ei saa. See oli põhjus, miks minu tee avalikus sektoris lühikeseks jäi," selgitas ta.

Seppo sõnul häiris teda ka ametist lahkumise protsess, väites, et ministeerium otsis selle jaoks etteheiteid.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teatas ERR-ile, et lõpetas koostöö mittesujumise tõttu Indrek Seppoga töösuhte katseajal. "Tehisintellekti programmijuhi positsiooni soovime aga kindlasti täita, kuna see on Eesti riigi tehisaru arendamise vaatest väga vajalik. Koha täitmiseks korraldatakse konkurss," lisas ministeerium.