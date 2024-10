Tootmisseisak Norra gaasiplatvormil viis gaasi hinna üles

Energiafirma Equinor teatas sel nädalal gaasitootmise peatamisest ühel oma platformil pärast suitsuhäiret elektrirajatistes. Kuigi ettevõte lubab, et plaanitud tarneid see ei sega, siis gaasi hind kerkis kõrgeimale tasemele möödunud aasta detsembrist.

Hollandi gaasibörsil TTF kerkis megavatt-tunni hind 43,68 euroni, mis on kõrgeim tase alates möödunud aasta detsembrist. Siiski ei ulatu see rekordtasemeni - peale Venemaa sissetungi Ukrainasse ületas hinnatase 300 eurot megavatt-tunnist.

Oktoobri alguses jäid talvekuude tulevikutehingute hinnad 40 euro juurde megavatt-tunni kohta.

Seisak Norra ettevõtte tootmises algas teisipäeval kui energiafirma Equinor teatas, et üks nende platvorm on tööst väljas elektrirajatises käivitunud suitsuhäire tõttu, kirjutas Financial Times.

Ettevõtte teatel suudavad nad tootmisseisakust hoolimata täita kõiki oma lepinguid.

Pärast Venemaa turu mahu vähenemist on Norrast saanud Euroopa Liidu peamine gaasitootja, tarnides ligikaudu 30 protsenti Euroopa riikide gaasiimpordist. Lisaks on Euroopa riigid asendanud Vene gaasi LNG impordiga, mida omakorda mõjutavad pinged Iisraeli ja Iraani vahel, kuna 20 protsenti ülemaailmsetest LNG tarnetest läbivad Hormuzi väina.

Ühtlasi konkureerib Euroopa LNG tarnetes Aasia turuga ning konkurents on kõige suurem talvekuudel, kuna hoidlatesse varutud gaas ei kata Euroopa kogu talve vajadusi.

Läbi Ukraina voolab Vene gaasi kehtiva lepingu järgi veel aasta lõpuni, see moodustab viis protsenti Euroopa gaasitarnetest.