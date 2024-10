Valimiskomisjon kuulutas Gruusia Unistuse valimiste võitjaks

Gruusia keskvalimiskomisjoni esimees Giorgi Kalandarišvili teatas pühapäeva hommikul, et laupäeval toimunud parlamendivalimised võitis 54,08 protsendiga võimuerakond Gruusia Unistus.

Pühapäeva hommikuks olid loetud enamus häältest ning laekumata olid veel mõne välismaa valimisjaoskonna hääled.

Gruusia Unistuse võidust kirjutas esialgu laupäeva õhtul võimuparteimeelne agentuur Gorbo Imedi TV vahendusel. Imedi TV küsitluses kogus Gruusia Unistus 56,1 protsenti häältest ning neli opositsioonierakonda ühtekokku 35,2 protsenti.

Oma võitu kuulutas ka opositsioon. Opositsiooni telekanali Formula korraldatud ja rahvusvahelise firma Edison Research tellitud lävepakuküsitluse kohaselt kogusid neli opositsiooniparteid ühtekokku 51,9 protsenti häältest. Võimupartei Gruusia Unistus sai 40,9-protsendise toetuse.

Opositsioonierakonna UNM juht Tina Bokutšava ütles, et hoolimata vägivallast võitis Euroopa ja Gruusia rahvas, vahendas opositsioonimeelne väljaanne Civil Georgia.

"Täna pole võitnud ükski konkreetne partei, vaid riigi euroopalik tulevik. Opositsioon on võitnud ja Gruusia Unistus on kaotanud. Ivanišvili aeg on möödas," ütles ta.

Civil Georgia andmetel oli valimistest osavõtmise protsent 58,94.

Tbilisis kohapeal viibiv ERR-i reporter Madis Hindre ütles, et opositsiooniliidrid kogunesid kella kaheksaks president Salome Zurabišvili juurde. President on aga öelnud, et ootab enne võtja kuulutamist tulemused ära.

Valimisjaoskonnad avati Gruusias laupäeval kohaliku aja järgi kell kaheksa hommikul ning need suleti kell 20 ehk Eesti aja järgi vastavalt kell seitse ja 19.

Kohaliku aja järgi kell 22 avaldatud valimiskomisjoni esialgsete tulemuste järgi juhtis Gruusia Unistus 52,99 protsendiga ning viieprotsendilist valimiskünnist ületasid 11,2 protsendiga Muutuste Koalitsioon, 9,8 protsendiga Ühtsus, 9 protsendiga Tugev Gruusia ja 8,22 protsendiga Gakharia - Gruusia eest.

"Me oleme nördinud tulemustest, mida valimiskomisjon julges välja kuulutada. Tulemused, mida nad kuulutasid, ei esinda Gruusia rahva tahet. Valimised viidi läbi üleriigilise hirmutamise ja äraostmise taustal, väljakuulutatud arvud on vastuolus Gruusia inimeste ajaloolise ja tänase valikuga," ütles Tugeva Gruusia üks juhte Ana Dolidze.

Valimisi saatsid rikkumised ja vägivald

Kohalike valimiste vaatlejate teatel on jaoskondades ette tulnud mitmeid rikkumisi ning rikkumisi on registreeritud 9,1 protsendis valimisjaoskondades. Nende hulka kuulub valimiste salajasuse rikkumine, valimisvaatlejate takistamine, tehnilised probleemid jne. Näiteks on proovitud valimisvaatlejatelt rikkumiste pildistamiseks kasutatud telefone ära võtta.

Samuti tehti agitatsiooni lähemal kui 100 meetrit valimisjaoskonnale ja kutsuti üles valima kindlaid kandidaate, mis ei ole Gruusia seadusega kooskõlas.

Kohaliku meedia teatel suleti üks valimisjaoskond pärast seda kui üks kohalik poliitik proovis valimiskasti panna ühekorraga mitmeid sedeleid.

Valimiskomisjoni esimees märkis, et komisjonini jõudnud info on häiriv ning kui selgub, et see vastab tõele, siis ei lubata sellistel juhtumitel valimispäeva mõjutada. Tema sõnul on siseministeerium algatanud asjas kriminaaluurimise. Ühtlasi nentis ta, et sellised juhtumid, olenemata sellest, kas need vastavad tõele, kahjustavad valimiste institutsiooni.

Valimisi vaatlev ajakirjanik Gela Mtivlishvili ütles, et teda rünnati Akhmeti vallas Matni külas 11. ringkonnas.

Gruusia president Salome Zurabišvili taunis laupäeval vägivallajuhtumeid valimisjaoskondades.

"Ma tahan tõsta esile sügavalt murettekitavaid vägivallajuhtumeid erinevates valimisjaoskondades," ütles ta pärast seda, kui sotsiaalmeediasse postitati videod füüsilistest vastasseisudest mitmes valimisjaoskonnas.

Gruusias peetakse laupäeval parlamendivalimised, milles nähakse otsustavat hetke riigi demokraatia ja Euroopa ambitsioonide jaoks.