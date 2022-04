Pärnus läheb bussisõit kallimaks

Päris hinnatõusuks Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk seda nimetama ei nõustu, sest mõne aasta eest oli 30 päeva pileti hind pisut üle 14 euro, siis aga langetas volikogu hinna kümnele eurole. Nüüd selle hinnaga enam välja ei tulda.

"Meil aastas busside kütusekulu umbes 1,2 miljoni euro võrra kallineb ja kogu seda koormust panna linnaeelarve peale ei oleks väga jätkusuutlik. Ajaga tuleb ikkagi kaasa käia. Kunagi, kui see hind langes 14 euro pealt kümnele, siis see oli ka selleks, et ellu viia linna ja maakonna ühtne piletisüsteem. Nüüd, kus see süsteem on korralikult tööle hakanud, on ka aeg kulude kasvuga kaasas käia," rääkis Kärpuk.

"Seda otsustab küll volikogu, aga 30 päeva pileti hind, mis võimaldab sõita nii linnaliinidel kui ka maaliinidel, on kavas tõsta 15 euro peale," lisas ta.

Et ka maaliinide piletihinda tõsta, peab ühistranspordikeskus saama loa transpordiametist.

Aga sõltumata sõidupileti hinnatõusu kavatsusest tegi Pärnu linnavalitsus struktuurimuudatuse, mis võimaldab bussides sõidupileteid tõhusamalt kontrollida. Kontrolörid on muu hulgas abipolitseinikud.

"Meie eesmärk ei ole ju trahve teha. Meie eesmärk on see, et meie bussides oleks kontrolörid ja inimesed näeksid, et kontrolörid teevad tööd, ja soetavad bussipileteid ja bussipileti tulu tõuseks," selgitas abilinnapea Irina Talviste.

Ta ütles, et kontrolöridest on tõesti kasu. "Seda oli väga hästi märgata sel hetkel, kui meil struktuurimuudatus toimus. Meil ei olnud bussikontrolöre bussides ja nad ei käinud, siis see hetk, kui bussikontrolörid tagasi tulid alates aprillist, on meie käibed bussipiletite osas kohe tõusnud," rääkis ta.

Nii Talviste kui ka Kärpuk rõhutasid, et need, kel on tasuta sõitu võimaldav kaart, peavad kaardi alati valideerima. Alles siis tekib tasuta sõidu õigus.