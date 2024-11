Fosforiidi kaevandamise pärast murelikud inimesed kogunesid rahvakoosolekule

Lääne-Virumaa inimesed on mures fosforiidi kaevandamisega kaasneva keskkonnareostuse ja protsessiga liigse kiirustamise pärast. Kliimaministeeriumi sõnul on fosforiidi võimaliku kaevandamiseni käia veel pikk tee, sest läbida tuleb põhjalikud uuringud.

Virumaa puhta õhu ja vee eest seisjad sõitsid reedel Eesti eri paigust kokku Lääne-Virumaale. Rahvakoosolek peeti fosforiidiuuringute keskseks asukohaks oleva Aru-Lõuna lubjakivikarjääri lähistel. Üheks murekohaks oli kahtlus, et Eesti ei saa oma väärtuslike maavarade üle ise otsustada.

"Paraku tundub nii, vägisi tundub. Ma arvan küll, et otsused on ammu ära tehtud ja see proovipuurimine on ainult pakasuha," ütles rahvakoosolekule Harjumaale tulnud Ardi Allikmets.

"Eesti kindlasti ei ole oma otsustes vaba, see on kindel. Protsessid on näidanud seda. Kas meid päriselt esindavad inimesed saaksid teha selliseid otsuseid? Ilmselgelt mitte," rääkis Võrumaalt rahvakoosolekule tulnud Kertu Luisk.

Kliimaministeeriumi asekantsler Jaanus Uiga ütles, et otsused maavarade kohta teeb Eesti iseseisvalt.

"Eesti on oma otsustes autonoomne, maavarad kuuluvad meile. Küll aga, mida me näeme, on huvi ja nõudlus maailmaturul erinevate maavarade vastu, mis ei tuleks Hiinast. Nii et see on meie võimalus, kuid kindlasti mitte kohustus," rääkis ta.

Sel nädalal Rakvere valla eestvedamisel koostatud kirjas kliimaministeeriumile pandi muu hulgas kahtluse alla Eestis fosforiidi kaevandamise mõttekus. Toonitati sedagi, et praegune protsess on liialt forsseeritud.

"See on terve pikk kompleks, mida tuleks uurida veel aastakümneid. Võib-olla siis meie lapsed ja lapselapsed oleks tublimad ja targemad ning ei teeks loodusele nii palju pöördumatut kahju," kommenteeris Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev.

Uiga sõnul sel kümnendil Eestis fosforiidikaevandamiseks ei lähe.

"Meie kaevandamise alustamist ei näe enne 2034. aastat, sest sellele peavad eelnema põhjalikumad uuringud kui see, mis praegu toimub. Praegu on tegemist nii-öelda eeluuringutega," rääkis Uiga.

Käimasolevate fosforiidiuuringute tulemused peavad selguma järgmise aasta lõpuks.