Fosforiidiuuringute tegija loodetakse leida aasta lõpuks

Seitsmest puuraugust võetakse kokku välja üle paarikümne tonni fosforiiti. Laborites hakatakse muu hulgas uurima, et milline oleks sobiv tehnoloogia, et saada fosforiidist koos fosforiga kätte ka haruldased muldmetallid. Uuringuteks sobiva partneri leidmine on osutunud uuringuid eestvedavale Eesti geoloogiateenistusele parajaks proovikiviks. Kuna Eestis selliseid uuringuid ei tehta, otsitakse katsete tegijat välismaalt.

"Me alguses soovisime tõesti leida ühte partnerit, kes oleks võimeline ära tegema kõik meie soovitud tehnoloogilised katsed. Tänaseks on selge, et ei ole sellist partnerit, kes suudaks kõiki katseid ära teha. Tundub, et me peame tegema koostööd kolme või isegi nelja laboratooriumiga. Läbirääkimised käivad. Loodame selle aasta sees nendega ka kokkuleppele jõuda," sõnas Eesti geoloogiateenistuse nõunik Erki Peegel.

6,1 miljonit eurot maksva kolmeaastase fosforiidiuuringu kokkuvõte peaks kava kohaselt valmima 2025. aasta lõpuks. Uuringutulemuste põhjal on valitsusel kavas 2026. aasta alguses otsustada, kas uuringutega on mõttekas minna põhjalikumaks eesmärgiga teha Eestis fosforiidikaevandus ja väärindamistehas.