Esimesed tonnid fosforiiti toodi Lääne-Virumaal uuringuteks maa peale

Kolmapäeval toodi Lääne-Virumaal maa peale umbes kolm tonni fosforiiti, mida uurides saab otsustada, kas Eestis on mõttekas fosforiiti kaevandada ja väärindada. Fosforiidiuuringud on tekitanud suure huvi, kuid uuringualale on ligipääs piiratud, sest puurimistööd käivad tegutsevas Aru-Lõuna lubjakivikarjääris.

Kunda lähistel eelmisest neljapäevast alates toimuvaid suuremahulisi fosforiidipuurimisi on lisaks ajakirjanikele käinud uudistamas fosforiidiga tegelemise vastu protestijad, piirkonna elanikud ja vallajuhid, tudengid ja poliitikud. Huvilistel tuleb arvestada sellega, et puuritakse karjääris, kus kaevandatakse lubjakivi.

"See ala on piiratud, on valve ja tõkkepuu, päris niisama siia ei saa, aga me proovime siia nii palju huvilisi vastu võtta kui võimalik," sõnas Eesti geoloogiateenistuse nõunik Erki Peegel.

Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev võttis uurimisalalt mälestuseks kaasa lisaks topsitäiele fosforiidile ka kaaliumi sisaldavat glaukoniitliivakivi ning uraani ja vanaadiumi sisaldavat, valel hoiustamisel tuleohtlikuks muutuvat graptoliitargilliiti, mida teadlased samuti uurima hakkavad.

"Neid proove mul läheb tulevikus kindlasti päris mitmel korral vaja, sest ma käin piisavalt palju inimestele seda teemat tutvustamas ja lahti rääkimas. Väga hea on, kui mul on inimestele näidata reaalselt, milline on graptoliitargilliit, milline on fosforiit, milline on glaukoniitliivakivi. Üks asi on rääkida teooriat, teine asi on praktiliselt näidata," ütles Vassiljev.

Teisipäeval käisid uuringuid uudistamas Tartu ülikooli geoloogia osakonna tudengid.

"Ma arvan, et tasub uurida, sest me praegu ju ei tea, mis oleks kasulik ja mis mitte. Sellepärast oli ka siia väga huvitav tulla. Nägime, kuidas proovide puurimine käib, mida üldse tahetakse teada saada, enne kui otsuseid tegema hakatakse," sõnas Tartu Ülikooli geoloogiatudeng Heleriin Peterson.

"Alati meeldivad sellised harivad praktilised päevad, kui me näeme, kuidas asjad toimuvad. Olen juba palju uusi teadmisi saanud Eesti geoloogia ja nende ladestuste kohta, mis siin on," sõnas geoloogiatudeng Maileen Muttik, kes nõustus Petersoniga, et fosforiidi uurimine on mõistlik.

Seitsmest puuraugust on kavas välja tuua kokku üle paarikümne tonni uuritavat materjali.