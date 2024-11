ERR USA-s: Pennsylvanias ennustatakse valimiste võitjat küpsistega

Ameerika Ühendriikide presidendivalimistel saab tõenäoliselt määravaks suurim kaalukeeleosariik, Pennsylvania. Kui Kamala Harris on populaarne osariigi suurlinnades, siis Donald Trump jälle maapiirkondades.

Kaalukeeleosariigis Pennsylvanias tuletatakse eelseisvaid presidendivalimisi meelde igal sammul, isegi pühapäeva hommikul saiakest ja kohvi ostes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kretchmari pagariäris on presidendikandidaatega küpsised saanud omamoodi traditsiooniks. Nii on viimased 20 aastat Beaveri väikelinnas küpsiste müüginumbrite põhjal ennustatud riigi tulevast presidenti.

"Kretchmari pagariäri on seda korraldanud iga presidendivalimise ajal. Meie arvates on lõbus nii oma kandidaadile toetust avaldada. Ja me toetame sel aastal Donald Trumpi," ütles Lin.

"Ma ostaksin Harrise küpsise. Ma ei ostaks Trumpi oma mitte kunagi. Ta ei meeldi mulle. Ta on diktaator, ma ei usu, et ta teeb riigile head," ütles kodanik Kim.

Küpsistega ennustamine on lõbus meelelahutus, kuid kondiitrid ja pagarid tajuvad, et tänavu on väikelinnas presidendivalimistega kaasnenud tavapärasest rohkem pingeid.

"See on esimene kord, kui asi on kiskunud inetuks. Inimesed kaklevad omavahel. Peaaegu pidime oma Facebooki lehel kommentaariumi kinni panema," ütles Sherry.

"Teeme seda nalja pärast, kuid paljud võtavad seda väga isiklikult," lisas Kelly.

Meelelahutuslik tabel pagariäri seinal kirjeldab aga hästi Pennsylvania väikelinnade eelistust. Terasetööstuse najal õitsenud piirkonnad on täna raskustes ja oodatakse muutust.

"Terasetööstused olid sel ajal veel aktiivsed, kui ma siia jõudsin 1987. aastal. Siis hakati neid otsast sulgema, piirkond langes masendusse ja inimesed olid segaduses," rääkis Chris.

Ron lisas, et piirkonnas olid kõik terasetöölised. "Kuid siis kaotasime kõik. Me peame oma kunagise hiilguse tagasi saama ja ma usun, et tema (Donald Trump) saab sellega hakkama," lausus Ron.

Kamala Harris loodab Pennsylvanias suurlinnadest saadud häältele, väikelinnades nagu Beaver pole ta valijate usaldust teeninud.

"Ma arvan, et töötuse määr on tõusnud, siin ei teenita piisavalt. On peresid, kus töötatakse kahel või kolmel töökohal. Leidub peresid, kes ei leia kuskilt tööd.

Aga kui Trump oli võimul, tundus kõik korras olevat," arvas Ray.

Kuid vabariiklaste poole kaldu olevates maapiirkondades leidub ka eluaegseid demokraate, kes usaldaksid piirkonna tuleviku just Harrise kätesse.

"Tööd ikka leidub. Ainus, mida peab tegema, on välja minema ja kandideerima. Kui sa tööd tahad, siis minu arvates selle ka leiab," sõnas Robert.

Kuna osariik võib 5. novembril toimuvatel valimistel saada otsustavaks, on nii Kamala Harris kui ka Donald Trump esmaspäeval kampaaniaüritustega Pennsylvanias.